Almanya'yı jeopolitik gerilim tetikledi: Altınlarımızı ABD’den çekelim

Transatlantik ilişkilerde yaşanan gerilimler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörülemez politikaları, Almanya’nın altınlarının güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Dünyanın en büyük ikinci ulusal altın rezervine sahip olan Almanya’nın toplam rezervlerinin yaklaşık 164 milyar avro değerindeki 1.236 tonu, New York’taki ABD Merkez Bankası (Fed) kasalarında tutuluyor. Almanya Merkez Bankası Bundesbank’ın eski araştırma başkanı ve önde gelen ekonomist Emanuel Mönch, mevcut jeopolitik koşullar altında bu durumun “fazla riskli” olduğunu belirterek altınların ülkeye geri getirilmesi gerektiğini savundu. Mönch, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, “Mevcut jeopolitik ortamda bu kadar büyük bir altın miktarını ABD’de tutmak risklidir. ABD’den daha fazla stratejik bağımsızlık adına Bundesbank altınların geri getirilmesini ciddi biçimde değerlendirmelidir” dedi. Avrupa Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Michael Jäger de ABD’nin Grönland’a yönelik açıklamalarını hatırlatarak, Almanya’nın altınlarının artık Fed kasalarında güvende olmadığını öne sürdü. Almanya’nın toplam altın rezervlerinin değeri yaklaşık 450 milyar avro. Bunun yüzde 50’sinden fazlası Frankfurt’ta, yüzde 37’si New York’ta, yüzde 12’si ise Londra’da tutuluyor.