Altı ay maaş ve prim devletten: Üç yılda üç milyon gence istihdam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalar yaptı. Gençlerin bilgisinden, dinamizminden ve kabiliyetlerinden istifade etmeye önem verdiklerini anlatan Erdoğan, eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek, sistemin aksayan yanlarını tamir edecek adımlar attıklarını vurguladı. Erdoğan, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı hakkında özetle şu bilgileri verdi: “Hayata geçirdiğimiz bu proje ile devletin genç istihdamındaki rolünü yeniden tanımlıyor, yeniden şekillendiriyoruz.”

YÜZDE 10 STAJYER ZORUNLULUĞU

“GÜÇ programımız kapsamında ilk adımı staj destekleriyle atıyoruz. İŞKUR bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj imkanlarına erişebiliyor. Şimdi bu sistemi bir üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal staj programını İŞKUR’un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalı ile birleştirdik. Aynı şekilde 10’dan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle uygulayacağız. Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Staj desteklerimize önümüzdeki 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj sürecine devlet olarak destek sunacağız. Staj başvurularını bugün itibariyle İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz.”

SON SINIFTA ÇALIŞMA HAYATINA

“Mesleki eğitim kurumlarımızdan mezun olan gençlerimiz bugün iş gücü piyasasında büyük avantaja sahip. Bu gençlerimiz, eskilerin deyişiyle kollarında altın bilezikle iş hayatında ayrıcalıklı bir yer tutmakta. GÜÇ programı kapsamında ‘Geleceğim Meslekte’ uygulamasını hayata geçiriyoruz. Uygulama çerçevesinde Yükseköğretim Kurulumuz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız arasında güçlü iş birliği tesis ettik. Mesleki ve teknik liselerin son sınıfındaki öğrencilerimizin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardık.

Meslek yüksekokullarımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz. Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek iş ve meslek danışmanı atayacağız. Başta savunma sanayii olmak üzere öğrencilerimizi, aileleri ve danışmanlarıyla uyum içinde yönlendirip farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz. Bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluşturacak, 3 yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatında hazır hale getireceğiz.”

GENÇLER YENİ BECERİLER KAZANACAK

“Üçüncü destek modülümüz NewUp programını başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz. 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız.”

MAAŞ VE SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

“Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Temmuz 2024-Haziran 2025 döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişi ilk kez sigortalı olarak veya kendi işini kurarak iş gücü piyasasına girdi. İlk kez sigortalı olanların yüzde 58'i 18-29 yaş aralığında, kendi işini kuranların neredeyse yarısı gençlerden oluşuyor. Burada dikkat çeken husus yüzde 42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaşının 30 ve üstü olmasıdır. Bu tablo hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma sürecinin uzayıp geciktiğini gösteriyor. Bu süreyi kısaltmak için devreye aldığımız 4’üncü program İlk Adım programıdır. Özel sektörle iş birliğinde tasarladığımız bu programla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde ilk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. Üstelik bunun karşılığında işverenlerimize herhangi bir istihdam garantisi şartı getirmeyeceğiz. Verdiğimiz bu desteklerle işverenlerimizin ilave istihdam sağladığı durumlarda ilk işe giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak, gençlerimizin içinde 6 ay boyunca güvenli bir başlangıç olacak. Projeden en az 1 çalışanı olan küçük ölçekli esnaflarımızı da yararlandıracağız. 216 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüğümüz bu programdan her sene 250 bin kişi olmak üzere 3 yılda 750 bin gencimizi faydalandırmayı amaçlıyoruz.”

GÜNLÜK HARÇLIK 1375 LİRA OLDU

“GÜÇ hamlemizin 5’inci ve son ayağını İŞKUR Gençlik Programı teşkil ediyor. Geçen yıl uygulamaya aldığımız İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimiz tarafından büyük ilgi ve teveccühle karşılandı. Haftada 1 ila 3 gün çalışarak gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı 1 yılda tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha da büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her gencimizin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkarıyoruz.”

3 YILDA 3 MİLYON GENÇ

“Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla genci istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz. Güç programı ile öğrencilerimiz erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacak, meslek liselerimizde okuyan gençlerimiz daha mezun olmadan sağlıklı ve güvenilir kanallardan iş hayatına yönlendirilecek. Eğitim ve istihdam dışı gençlerimiz yeniden sisteme dahil edilecek. Üniversite mezunlarımızın ilk iş tecrübesi risk olmaktan çıkacak. Yükseköğrenimlerini sürdüren gençlerimiz ise hem okurken, hem üretirken geleceğe daha donanımlı hazırlanmış olacak.”







