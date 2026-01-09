Yeni Şafak
Altın ticaretinde usulsüz işlemler yapan 7 zanlı yakalandı

18:399/01/2026, Cuma
AA
Operasyonda 39 kilogram altın, 60 kilogram gümüş, 50 Cumhuriyet altını, 5 milyon 800 bin dolar değerinde 13 senet, 10 bin dolar, 17 bin avro, 1 milyon 100 bin lira ele geçirildi.
İstanbul’da altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptıkları tespit edilen, elebaşılığını Erol Kurtulmuş’un yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Erol Kurtulmuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "suç örgütüne üye olmak", "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 sayılı TCMB Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet", "4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 39 kilogram altın, 60 kilogram gümüş, 50 Cumhuriyet altını, 5 milyon 800 bin dolar değerinde 13 senet, 10 bin dolar, 17 bin avro, 1 milyon 100 bin lira ele geçirildi.


