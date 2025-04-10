Anadolu Üniversitesinden ara sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak ikram

Kaliteli ve öğrenci odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, yeni öğretim döneminde de öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarına hazırlanan öğrenciler için sınav haftasında 24 saat açık olan kütüphane önünde çorba, çay ve kahve ikramında bulunuldu.
Öğrenciler ikramlardan memnun kaldı
“Vize haftası nedeniyle ders çalışmak için kütüphaneye geldik. Ancak hava çok soğuk ve uzun saatler ders çalıştığımız için acıkabiliyoruz. Üniversitemizin sınav haftasında bizler için böyle bir incelik düşünmesi çok kıymetli.”
“Sınav haftasında daha iyi ders çalışabilmek için kütüphaneye geliyoruz. Çalışma aralarında ikramlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin oluşturduğu sırayı görünce biz de denemek istedik. Hem çorbalar hem de çay ve kahve ikramları oldukça lezzetliydi. Anadolu Üniversitesi yönetimi sayesinde, kütüphanede ders çalışırken sıcak bir mola vermek bizler için çok iyi oldu. Bu vesileyle Rektörümüze de teşekkürlerimi sunuyorum.”
“Aslında başka bir üniversitenin öğrencisiyim, ancak sınav haftasında ders çalışmak için Anadolu Üniversitesine geldim. Bu hizmetten çok memnun kaldım. Gece geç saatlerde kampüs içerisinde yemek bulmak zor oluyor. Uzun süre ders çalıştığımızda karnımız acıkıyor ve sıcak bir şeyler tüketmek istiyoruz. Öğrenciler için oldukça faydalı olan bu düşünce için Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve yönetimine teşekkür ederim.”