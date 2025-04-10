Öğrenciler ikramlardan memnun kaldı

Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gülfem Ay, üniversitenin sunduğu ikramlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Vize haftası nedeniyle ders çalışmak için kütüphaneye geldik. Ancak hava çok soğuk ve uzun saatler ders çalıştığımız için acıkabiliyoruz. Üniversitemizin sınav haftasında bizler için böyle bir incelik düşünmesi çok kıymetli.”





Anadolu Üniversitesinden ara sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak ikram Gündem / Eğitim





Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Emine Ülkü Şahin ise şunları dile getirdi:

“Sınav haftasında daha iyi ders çalışabilmek için kütüphaneye geliyoruz. Çalışma aralarında ikramlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin oluşturduğu sırayı görünce biz de denemek istedik. Hem çorbalar hem de çay ve kahve ikramları oldukça lezzetliydi. Anadolu Üniversitesi yönetimi sayesinde, kütüphanede ders çalışırken sıcak bir mola vermek bizler için çok iyi oldu. Bu vesileyle Rektörümüze de teşekkürlerimi sunuyorum.”





Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Berkan Vuranoğlu ise farklı bir üniversitede öğrenim gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Aslında başka bir üniversitenin öğrencisiyim, ancak sınav haftasında ders çalışmak için Anadolu Üniversitesine geldim. Bu hizmetten çok memnun kaldım. Gece geç saatlerde kampüs içerisinde yemek bulmak zor oluyor. Uzun süre ders çalıştığımızda karnımız acıkıyor ve sıcak bir şeyler tüketmek istiyoruz. Öğrenciler için oldukça faydalı olan bu düşünce için Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve yönetimine teşekkür ederim.”



