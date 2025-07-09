Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı'nda önemli bir karara imza atıldığını duyurdu. Alınan ortak kararla, Türkiye'nin kalbi Ankara, 2026 yılı için “Türk Dünyası Turizm Başkenti” ilan edildi. Bu adım, başkentin kültürel ve turistik potansiyelini tüm Türk coğrafyasına açacak.
Ersoy, 2026 boyunca Ankara’yı hep birlikte keşfedilceğinin, başkentin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Kürşad Zorlu: Hayırlı olsun Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Hayırlı olsun Ankara" dedi.
Zorlu mesajında," Bu vesileyle başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Türk Devletleri Turizm Bakanlarına, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban Omuraliev’e teşekkür ediyorum" dedi.
"Şimdi hep birlikte 2026’da Başkentimizi turizmde güçlendirecek proje ve faaliyetleri hayata geçirme zamanıdır.." diyen Kürşad Zorlu, "Başkanlığımızın da bu konudaki çalışmalarını daha sonra paylaşmak üzere Kutlu Olsun Ankara…" ifadesini kullandı.