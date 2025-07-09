Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi

Ankara 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi

12:249/07/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı'nda önemli bir karara imza atıldığını duyurdu. Alınan ortak kararla, Türkiye'nin kalbi Ankara, 2026 yılı için “Türk Dünyası Turizm Başkenti” ilan edildi. Bu adım, başkentin kültürel ve turistik potansiyelini tüm Türk coğrafyasına açacak.

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy,
"Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara’mıza çok yakıştı. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı’nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi."
dedi.


"Ankara; Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri."
vurgusunu yapan Bakan Ersoy,
"Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini olacak."
ifadelerini kullandı.

Ersoy, 2026 boyunca Ankara’yı hep birlikte keşfedilceğinin, başkentin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.


Kürşad Zorlu: Hayırlı olsun Ankara


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Hayırlı olsun Ankara" dedi.


Zorlu mesajında," Bu vesileyle başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Türk Devletleri Turizm Bakanlarına, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban Omuraliev’e teşekkür ediyorum" dedi.


"Şimdi hep birlikte 2026’da Başkentimizi turizmde güçlendirecek proje ve faaliyetleri hayata geçirme zamanıdır.." diyen Kürşad Zorlu, "Başkanlığımızın da bu konudaki çalışmalarını daha sonra paylaşmak üzere Kutlu Olsun Ankara…" ifadesini kullandı.



#Mehmet Nuri Ersoy
#Ankara
#turizm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba yasa sürprizlerle birlikte geliyor! Bağkur Prim indirimi ile 5 yıl erken emeklilik, Taşerona kadro...