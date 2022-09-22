Gündem 1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı
ANKARA

1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da 23 yaşındaki mobilyacı Ahmet Eren Ateş'in, 1971 model otomobilinin açılır tavanını çalan 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ankara haber: 1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı
1971 model Murat 131 marka otomobilin açılır tavanı, 2 kişi tarafından çalındı.

Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde oturan mobilyacı Ahmet Eren Ateş'in tamir ettirip binmek için aldığı binanın otoparkında bulunan 1971 model Murat 131 marka otomobilin açılır tavanı, 2 kişi tarafından çalındı.

DHA

Binanın güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelileri belirleyen Ateş, polise ihbarda bulundu.

DHA

Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerini yapan polis, M.A. ve A.K.'yi evlerinde gözaltına aldı. Çalınan açılır tavan da ele geçirildi. M.A.'nın 16'sı hırsızlık, 27 suç kaydı, A.K.'nin ise 18'i hırsızlık, 54 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Tek yön bilet 70 bin TL

Tek yön bilet 70 bin TL

Putin kısmi seferberlik ilan etti, Rusya'dan Antalya'ya akın başladı.
Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Yangını söndürmek için çok sayıda ekip gönderildi.
Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı: 14 PKKlı terörist etkisiz halde

​Tahran'da askeri geçit töreni düzenlendi

​Ülkeler tek tek raporlandı

​İlk kez görüntülendi.

"​İsmail abiyi bilmem ama Tuzla 39 aydır bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'nin sıçramasına vesile olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'nin sıçramasına vesile olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a, BM Genel Kurulu’nda ‘KKTC’nin resmen tanınması’ ilişkin yaptığı açıklama soruldu. Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs’a yönelik siyasetimiz belli. Bu tartışma götürmez. Biz Kuzey Kıbrıs’ı rastgele bir ülke olarak görmüyoruz. Onu biz adeta kendimiz olarak kabullendik, öyle görüyoruz, öyle de göreceğiz. Ülkemizde misafir ettiğimiz ya da ziyaret ettiğimiz tüm liderlere Kıbrıs’taki haklı mücadelemizi, meselenin adil ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını yine aynı şekilde hep tekrarladık, hep ifade ettik. Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne direkt uçuşlar başlarsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız. Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır" dedi.
Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Spor

Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe Oyunları, bir kimlik sembolü, kimliğimizi inşa eden önemli unsurlardan bir tanesi. Hem ülkeler hem de halklar için, özellikle gençlik için önemli bir mesaj" ifadelerini kullandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyada kültürel anlamda tekdüzeliğe doğru güçlü bir gidiş varken unutulmaya yüz tutmuş renklerini, mutfaklarını, dillerini, folklor, el sanatları, geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Erasmus'ta başörtüsü sansürü: İslamofobikler rahatsız oldu diye afişi sildiler
Dünya

Erasmus'ta başörtüsü sansürü: İslamofobikler rahatsız oldu diye afişi sildiler

Avrupa Birliği (AB) öğrenci değişim programı Erasmus, afişinde yer alan başörtülü öğrenci fotoğrafını, Fransa aşırı sağının tepkileri üzerine kaldırarak yerine başka bir görsel paylaştı. Erasmus'un geri adımı, sosyal medyada "aşırı sağın tepkisine her zaman baş eğildiği" şeklinde yorumlandı. Başörtülü kız çocuğunun yer aldığı afişin silinmesine tepki üstüne tepki yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.