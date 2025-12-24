Yeni Şafak
Ankara Valiliğinden flaş uyarı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Kar ne zaman yağacak?

19:14 24/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
AA
Ankara Valiliğinden flaş uyarı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Kar geliyor
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda beklenen hava durumu değişikliklerine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Valilik, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklendiğini duyurdu. Sıcaklıkların 6 ila 10 derece birden düşmesi beklenirken, başkentte kar yağışının da etkili olabileceği öngörülüyor. İşte detaylar...

Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını, tarımsal alanlarda zirai don riskinin öngörüldüğünü bildirdi.


Ankara'da sıcaklık 10 derece düşecek

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.


Ankara il merkezinde, 26 Aralık ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Yağışların; Ülkemizin kuzey, iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.


Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerimiz başta olmak üzere Ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın Ülkemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir.


Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.


Bazı il merkezlerimizde; 26 Aralık 2025 ilâ 02 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşeceği tahmin edilmektedir.


Ankara : -3

İstanbul : 0

İzmir : 1

Konya : -8

Kocaeli : -1

Bolu : -6

Samsun : 2

Trabzon : 4

Tokat : -7

Erzurum : -17

Eskişehir : -5

Afyonkarahisar : -10

Balıkesir : -3

Sivas : -13

