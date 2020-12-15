Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ankarada 6 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü
ANKARA

Ankara'da 6 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

Ankara'da, boş arazide vatandaşlar tarafından beslenen 6 sokak köpeği, zehirlenmiş halde ölü bulundu. Ölen köpeklerin birinin yanında canlı olarak bulunan birer aylık 4 yavru köpek, veteriner kliğine kaldırıldı. Hayvan hakları savunucuları, olaya tepki göstererek, TBMM'nin bir an önce Hayvan Hakları Yasası'nı gündeme almasını ve hayvanları öldürenlere hapis cezası getirilmesini istedi.

Haber Merkezi DHA
Köpeklerin kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Köpeklerin kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Çankaya ilçesi Eymir Gölü yakınlarındaki bahçesine akşam saatlerinde gelen Güven Ateş, çevre sakinlerinin beslediği sokak köpeklerinin öldüğünü gördü. Hayvanların cansız bedenlerini inceleyen Ateş, köpeklerin ağızlarından gelen kan ve köpükleri fark etti. Ardından da alana besleme yapmak için gelen Aysel Cengaver'e haber verdi. Haberi alarak gelen hayvan hakları savunucuları, alanda 6 köpeğin cansız bedenini buldu. Ölen köpeklerden birinin yaklaşık 1 ay önce doğurduğu 4 yavru köpek, kaldıkları eski kanalizasyon borusu içinde canlı bulundu. Yavru köpekleri, battaniyeye saran Samet Ulu, üşümemeleri için bahçede bulunan kulübedeki sobanın yanına aldı.

Zehirlenerek öldürülen köpeklerin yavruları.


'ANNELERİ ZEHİRLENMİŞ YANLARINDA YATIYOR'


Samet Ulu, köpeklerin kan ve köpük kusarak öldüğünü belirterek, "Bu yavrular ne olacak burada? Kan kusmuşlar, köpük kusmuşlar, zehirlenerek ölmüşler. Biz mağaranın içinden 4 yavruyu aldık. Anneleri zehirlenmiş yanlarında yatıyor. Ben İç Anadolu yöresinde yetişen bir insanım. Kapımın önünde köpek beslemişim, kedi beslemişim. Yine benim kapımda 40 tane köpek, kedi vardır. Bu mudur yani, sana ne zararı var bunların" diye konuştu.


'BEN SOĞUKTA ONLARA SARILARAK ISITIYORUM'


Köpeklerle düzenli olarak ilgilendiğini belirten Aysel Cengaver, "Ben 15 günde bir buraya beslemeye geliyorum. Şu anda 6 köpek ölmüş ama bu gruptan benim beslediğim ve ölüsünü bulamadığım köpeklerim var. Ben burada korna çaldığım zaman hepsi yanıma geliyorlardı. Hepsi kan kusarak ölmüş" dedi. Cengaver, sözlerinin devamında gözyaşlarına hakim olamayarak, "O kadar çok emek verdim ki onlara ben. Ben soğukta onlara sarılarak ısıtıyorum, biliyor musunuz?" ifadesini kullandı.


'ARTIK HAPİS CEZASININ GELMESİ LAZIM'


Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise "TBMM vicdanını ortaya koyup da artık hapis cezasını çıkarmadığı sürece bu zehirlenmelerin önü arkası kesilmeyecek. Bunları zehirleyenleri yakaladınız, alacağı ceza ne kadar biliyor musunuz? 947 lira. Artık hapis cezasının gelmesi lazım. Bıçak kemiğe dayandı, insanlarda tahammül sınırı bitti. Hayvan Hakları Yasası’yla bir an önce hapis cezası kararı çıkarılmalı. Yoksa bu vahşetler bitmez arkadaşlar. Suç duyurusunda bulunacağız, lakin suçluyu bulduğunuzda alacağı ceza 947 lira. Bu ne kadar caydırıcı olacak. Daha neyi bekliyorlar” açıklamasında bulundu.


İhbar üzerine alana gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemede bulundu. Zehirlenen hayvanlar, belediye yetkililerince alandan toplandı. Köpeklerin kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Abone Ol Google News
Kod adı D

Kod adı 'D'

​İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı.
Galatasaray kupada turladı

Galatasaray
kupada turladı

Terim, turu geçmesine rağmen oyuncularına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu hesabı iyice karıştırdı

Kılıçdaroğlu hesabı
iyice karıştırdı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki.
YİK'ten ABD'ye tepki

YİK'ten ABD'ye tepki

​Erdoğan başkanlığındaki toplantı ardından açıklama.
Kupada <br>inanılmaz maç

Kupada
inanılmaz maç

​Müthiş maçta 9 gol atıldı, 2 kırmızı kart çıktı.
Türkiye'nin yanındayız

Türkiye'nin yanındayız

​Türk Konseyinden Türkiye'ye destek mesajı.

Gine'de büyük gün

Gine'de büyük gün

​Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı.

Sayılar yeniden <br>yükselişe geçti

Sayılar yeniden
yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu paylaştı.
81 ile yılbaşı genelgesi

81 ile yılbaşı genelgesi

​Sokağa çıkma yasağına yeni eklemeler.

İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​HES kodu eşleşmemişse kullanılamayacak.

İran, Türkiye'den sonra en çok Türk'ün yaşadığı ülke.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.