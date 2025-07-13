Ankara'da fuhuş operasyonu: 11 iş yeri mühürlendi, 40 kadın kurtarıldı

Olay sonrası mağdurların ifadelerine göre, otel görevlilerinin konaklama başına pay aldıkları iddia edildi. Telebar çalışanlarının da 'vestiyer parası' adı altında komisyon aldığı tespit edildi. Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre, fuhuş yapıldığı ve fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 11 iş yeri mühürlendi, 40 mağdur kadın da kurtarıldı.