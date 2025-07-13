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Ankara'da fuhuş operasyonu: 11 iş yeri mühürlendi, 40 kadın kurtarıldı

Ankara'da fuhuş operasyonu: 11 iş yeri mühürlendi, 40 kadın kurtarıldı

11:1513/07/2025, Pazar
DHA
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Düzenlenen operasyonla söz konusu yerlerin sahipleri, işletme müdürleri, çalışanları gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonla söz konusu yerlerin sahipleri, işletme müdürleri, çalışanları gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 iş yeri mühürlendi, 40 mağdur kadın kurtarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçuna yönelik çalışma başlattı. 22 şüphelinin söz konusu suçu işlediklerini tespit edildi. Soruşturmaya, 2 otel, 1 telebar, 1 masaj salonu dahil edildi. Düzenlenen operasyonla söz konusu yerlerin sahipleri, işletme müdürleri, çalışanları gözaltına alındı.


'OTEL GÖREVLİLERİ PAY ALIYOR' İDDİASI

Olay sonrası mağdurların ifadelerine göre, otel görevlilerinin konaklama başına pay aldıkları iddia edildi. Telebar çalışanlarının da 'vestiyer parası' adı altında komisyon aldığı tespit edildi. Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre, fuhuş yapıldığı ve fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 11 iş yeri mühürlendi, 40 mağdur kadın da kurtarıldı.




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