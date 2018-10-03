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Son dakika: Ankara'da silahlı çatışma ölü ve yaralılar var

Ankara'da silahlı çatışma: 2 ölü 1 yaralı

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Haber Merkezi DHA
Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 770´nci sokakta meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANKARA VALİLİĞİ: 18 VE 25 YAŞLARINDA İKİ ŞAHİS ÖLDÜ

Ankara Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesinde 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasının ardından Ankara Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik yazılı açıklamasında, henüz kimliği belirlenemeyen 18 ve 25 yaşlarında iki şahısın ölü olarak bulunduğu, olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da ateşli silahla yaralandığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 11.45 sularında, Yenimahalle İlçesi Şentepe Mahallesi’ndeki bir adresten gelen adam öldürme ve yaralama ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 18-25 yaşlarında iki şahıs ölü olarak bulunmuş, olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da ateşli silahla yaralandığı belirlenmiştir. Kendi imkanları ile Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği anlaşılan yaralı kadının tedavisi devam etmektedir. Yapılan ilk tespitlere göre olayın bir terör bağlantısının bulunmadığı değerlendirilmekte olup, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”

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