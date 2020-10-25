Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ankarada uyuşturucu ticaretinin baronu yakalandı
ANKARA

Ankara'da uyuşturucu ticaretinin baronu yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, 2018'de çökertilen ve o dönem kentteki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde bulundurduğu iddia edilen suç örgütünün yöneticisi Emre Z. gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Suç örgütünün yöneticisi Emre Z. gözaltına alındı.
Suç örgütünün yöneticisi Emre Z. gözaltına alındı.

Ankara'da 2018 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli "Kalkan" operasyonunda, aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da yer aldığı 3'ü polis 111 kişi yakalanmıştı.

Bu soruşturmanın yanı sıra çok sayıda suçtan aranan örgüt yöneticisi Emre Z'nin saklandığı adresi belirleyen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Özel Harekat polislerinin de katılımıyla söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kendilerine direnen ve kaçmaya çalışan zanlıyı yakaladı.

Emre Z'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AFGANİSTAN'DAN GETİRİLİYOR

2018'deki Kalkan operasyonunda yakalanan torbacı Ö.D. itirafçı olmuş, mahkemedeki ifadesinde, Afganistan üzerinden getirilen eroinin saf halde Van ve Hakkari'den kamyon ve tırlarla Ankara'ya sokulduğunu, katkı maddesiyle çoğaltılmasının ardından örgüt yöneticileri Ünal L, Rasim G, Tayfun G. ve Emre Z. tarafından torbacılara satıldığını söylemişti.

  • Suç örgütü, Ankara polisinin, yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 200 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla tamamen çökertilmişti.

Bunlarda adap kalmamış
GÜNDEM
Bunlarda adap kalmamış
Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.