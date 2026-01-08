Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankaralıya konserle destek olmuşlar

Ankaralıya konserle destek olmuşlar

Oğuzhan Ürüşan
04:008/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki usulsüz konser harcamaları sonucu oluşan kamu zararına yönelik davaya dün devam edildi. 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya ABB yönetimi ve CHP milletvekillerinden kimse gelmedi.

Savunma yapan Meslek Edindirme Şube Müdürü Haluk Erdemir, “Ekonomik olarak zor bir dönemde ücretsiz halk konserleriyle vatandaşlarımızı buluşturmak istedik. Hayatımız bir anda alt üst oldu. Kurumu zarara uğrattığımızı düşünmüyoruz” dedi.

Tutuklu eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, kendisini “Görev sürem boyunca herhangi soruşturma geçirmedim. 80 metrekare mütevazı bir evim ve bir aracımız var. Hesap hareketliliğim yok” sözleriyle savundu.


SANATÇININ İÇTİĞİ ALKOL FİYATA DAHİL

Tutuklu Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon sahibi Onur Evren, konser organizasyonlarının yüksek maliyetli işler olduğunu söyledi. Sanatçı giderlerine dikkat çeken tutuksuz sanık Craft Sanat Organizasyon sahibi Üstün Alpay ise “Otelinden yemeğine, içmesine kadar her şey organizasyon kapsamındadır. Alkolü dahi karşılamak gerekir. Bu nedenle ortaya çıkan bedellerin yüksek kabul edilmesi doğru değil” ifadelerini kullandı. Duruşmaya bugün devam edilecek.


#CHP
#Ankara
#Mansur Yavaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl TOKİ kurasına katılacaklar belli oldu mu?