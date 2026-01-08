Ankaralıya konserle destek olmuşlar

Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki usulsüz konser harcamaları sonucu oluşan kamu zararına yönelik davaya dün devam edildi. 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya ABB yönetimi ve CHP milletvekillerinden kimse gelmedi.

Savunma yapan Meslek Edindirme Şube Müdürü Haluk Erdemir, “Ekonomik olarak zor bir dönemde ücretsiz halk konserleriyle vatandaşlarımızı buluşturmak istedik. Hayatımız bir anda alt üst oldu. Kurumu zarara uğrattığımızı düşünmüyoruz” dedi.

Tutuklu eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, kendisini “Görev sürem boyunca herhangi soruşturma geçirmedim. 80 metrekare mütevazı bir evim ve bir aracımız var. Hesap hareketliliğim yok” sözleriyle savundu.





SANATÇININ İÇTİĞİ ALKOL FİYATA DAHİL

Tutuklu Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon sahibi Onur Evren, konser organizasyonlarının yüksek maliyetli işler olduğunu söyledi. Sanatçı giderlerine dikkat çeken tutuksuz sanık Craft Sanat Organizasyon sahibi Üstün Alpay ise “Otelinden yemeğine, içmesine kadar her şey organizasyon kapsamındadır. Alkolü dahi karşılamak gerekir. Bu nedenle ortaya çıkan bedellerin yüksek kabul edilmesi doğru değil” ifadelerini kullandı. Duruşmaya bugün devam edilecek.



