Anne babasını gören kaçmak istiyor

PKK’dan kaçarak bir hafta önce Türkiye’ye gelen “Kader” kod adlı N.D., güvenlik güçlerine sığındı. Verdiği ifadede evlat nöbetinin elebaşlarında büyük psikolojik baskı ve endişe oluşturduğunu söyleyen N.D., örgüt içindekilerin kendi ailelerinin de oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ettiğini vurguladı. Evlatlarını PKK’nın elinden kurtarmak isteyen tüm ailelerin oturma eylemine katılması gerektiğine işaret eden N.D., “Çocukların beyinleri çok kötü yıkanıyor. Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Ailesinin o durumunu görüp etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp eski yaşamına dönmek istiyor” diye konuştu.
ORADA SADECE ÖLÜM VAR
Baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı birçok kişinin kaçamadığını söyleyen N.D., telefon kullanılmadığı için örgüt üyelerinin aileleriyle iletişime geçemediğini, ancak kaçmanın yollarını aradığını dile getirdi. Son 2 yıldır örgüte katılımın gözle görünür biçimde azaldığını anlatan N.D. şöyle konuştu: “Ölü sayısı çok. Birçoğu ölmekten korkuyor ve katılmak istemiyor. Çoğuna da oradaki yaşam tarzı uymuyor. O yüzden eskiye göre katılım düzeyi çok az. Örgütten ayrılmaların birçok sebebi var. Sözde üst yönetim oturuyor, onlara hiçbir şey olmuyor. Çatışmaya giden milletin çocukları... Birçok kişinin ‘Örgüt yukarıda oturuyor, çatışan, sürü gibi araziye savrulan ve ölen yine biziz’ dediğine şahit oldum. Orada sadece ölüm var.”
Çocukları teslim edin
- HDP’nin kandırıp terör örgütü PKK’ya götürdüğü çocukların aileleri evlat nöbetini sürdürüyor. 58 ailenin HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde 97 gün geride kaldı. Kızı Hayal’i bekleyen Ağrılı Süheyla Demir, “Biz buraya oturduğumuzda çocuklarımızı alacağız dedik ve alıp gideceğiz. Çocuklarını isteyen aileleri buraya davet ediyorum. Bizim sayımız ne kadar çoğalırsa, sesimiz o kadar çok duyulur. Gelin birlikte mücadele edelim. O zalimlerden, sinsi yılanlardan çocuklarımızı alalım” diye konuştu. Kızına da çağrıda bulunan Demir, “Annen kardeşinle 3 aydır burada seni bekliyor kızım, eğer beni görüyorsan dön, teslim ol” dedi. 10 yaşında dağa kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, “Selahattin Demirtaş çocuklarımızı kandırıp dağa gönderdi. Çocuklarımızı devlete teslim edin” derken, 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem’i bekleyen Vahide Çiftçi ise şunları söyledi: “HDP’den kızımı istiyorum. Vicdansızlar, kızımı zorla kaçırıp götürdüler.”