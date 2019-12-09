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DİYARBAKIR

Anne babasını gören kaçmak istiyor

Jandarmaya teslim olan “Kader” kod adlı N.D. Diyarbakır’daki evlat nöbetinin PKK üzerinde büyük baskı oluşturduğunu söyledi. N.D’nin anlattığına göre bazı PKK’lılar anne babalarının nöbette olup olmadığını takip ediyor. Ailesini görenler ağlıyor ve örgütten kaçmak istiyor. Nöbet, elebaşlarında ise endişe ve psikolojik baskıya yol açıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki nöbetinde 97. gün geride kaldı. 12 yaşında kaçırılan kızı Özlem için eyleme katılan Vahide Çiftçi “HDP’den kızımı istiyorum. Vicdansızlar, kızımı zorla kaçırıp götürdüler” dedi.
Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki nöbetinde 97. gün geride kaldı. 12 yaşında kaçırılan kızı Özlem için eyleme katılan Vahide Çiftçi “HDP’den kızımı istiyorum. Vicdansızlar, kızımı zorla kaçırıp götürdüler” dedi.

PKK’dan kaçarak bir hafta önce Türkiye’ye gelen “Kader” kod adlı N.D., güvenlik güçlerine sığındı. Verdiği ifadede evlat nöbetinin elebaşlarında büyük psikolojik baskı ve endişe oluşturduğunu söyleyen N.D., örgüt içindekilerin kendi ailelerinin de oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ettiğini vurguladı. Evlatlarını PKK’nın elinden kurtarmak isteyen tüm ailelerin oturma eylemine katılması gerektiğine işaret eden N.D., “Çocukların beyinleri çok kötü yıkanıyor. Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Ailesinin o durumunu görüp etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp eski yaşamına dönmek istiyor” diye konuştu.

ORADA SADECE ÖLÜM VAR

Baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı birçok kişinin kaçamadığını söyleyen N.D., telefon kullanılmadığı için örgüt üyelerinin aileleriyle iletişime geçemediğini, ancak kaçmanın yollarını aradığını dile getirdi. Son 2 yıldır örgüte katılımın gözle görünür biçimde azaldığını anlatan N.D. şöyle konuştu: “Ölü sayısı çok. Birçoğu ölmekten korkuyor ve katılmak istemiyor. Çoğuna da oradaki yaşam tarzı uymuyor. O yüzden eskiye göre katılım düzeyi çok az. Örgütten ayrılmaların birçok sebebi var. Sözde üst yönetim oturuyor, onlara hiçbir şey olmuyor. Çatışmaya giden milletin çocukları... Birçok kişinin ‘Örgüt yukarıda oturuyor, çatışan, sürü gibi araziye savrulan ve ölen yine biziz’ dediğine şahit oldum. Orada sadece ölüm var.”

'Birçok kişi PKK'dan kaçıp eski yaşamlarına dönmek istiyor'
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'Birçok kişi PKK'dan kaçıp eski yaşamlarına dönmek istiyor'
Teslim olan 'Kader' kod adlı terör örgütü mensubu, 'Evlat Nöbeti' tutan ailelerin, çocukları üzerinde nasıl etkili olduğunu anlattı. İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan 'Kader' kod adlı terör örgütü mensubu, 'Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor' dedi.


Çocukları teslim edin

Remziye Akkoyun

  • HDP’nin kandırıp terör örgütü PKK’ya götürdüğü çocukların aileleri evlat nöbetini sürdürüyor. 58 ailenin HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde 97 gün geride kaldı. Kızı Hayal’i bekleyen Ağrılı Süheyla Demir, “Biz buraya oturduğumuzda çocuklarımızı alacağız dedik ve alıp gideceğiz. Çocuklarını isteyen aileleri buraya davet ediyorum. Bizim sayımız ne kadar çoğalırsa, sesimiz o kadar çok duyulur. Gelin birlikte mücadele edelim. O zalimlerden, sinsi yılanlardan çocuklarımızı alalım” diye konuştu. Kızına da çağrıda bulunan Demir, “Annen kardeşinle 3 aydır burada seni bekliyor kızım, eğer beni görüyorsan dön, teslim ol” dedi. 10 yaşında dağa kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, “Selahattin Demirtaş çocuklarımızı kandırıp dağa gönderdi. Çocuklarımızı devlete teslim edin” derken, 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem’i bekleyen Vahide Çiftçi ise şunları söyledi: “HDP’den kızımı istiyorum. Vicdansızlar, kızımı zorla kaçırıp götürdüler.”
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