Annesiyle soyadı farklı olan çocuğa Yargıtay'dan emsal karar

“Temelini Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden alır. İlgili ilkeyi düzenleyen sözleşmenin 3. maddesine göre çocuğu ilgilendiren her durumda ve her kararda çocuk için mümkün olan en iyi çözüm tercih edilmelidir. Bir diğer anlamda çocuğun bedensel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişiminin sağlanması için öncelikli olarak çocuğun haklarının ön plana alınması ve çocuğun menfaatinin diğer tüm menfaatlerden üstün tutulması gereklidir.”