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ANTALYA

Tatil için otele giden onlarca kişiye isim şoku: Karakolluk oldular!

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele, aylar öncesinden yer ayırtıp ödemesini yapan onlarca tatilci, otelin ismini ve yönetimini değiştirmesiyle mağdur oldu. Yeni isimli otelde kayıtları ve ödemeleri görünmeyen 50’nin üzerinde vatandaş hem tatil yapamadı hem de karakolluk oldu.

Haber Merkezi İHA
Antalya haberleri: Tatil için otele giden onlarca kişiye isim şoku
Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu.

Türkiye’nin farklı kentlerinden bir çok tatilci, bayram tatilini geçirmek için Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’ndeki bir beş yıldızlı otele rezervasyon yaptırdı ve ziyaretçilerin bir çoğu ödemesini peşin yaptı. 9 günlük bayram tatilinin açıklanmasıyla tatil yapmak üzere otellerine gelen onlarca tatilci geldiklerinde büyük şok yaşadı.

Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu
Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu

Tatilcilerin ödeme yaptıkları otelin bir süre önce ismi ve yönetimi değişikliğe gitmişti. Otel yönetimi ile görüşen onlarca tatilci kayıtlarının olmadığı için odalarına yerleşemedi. Otelin girişinde çoluk çocuk mağdur olan yaklaşık 50’nin üzerinde aile, paralarını ödedikleri otelde tatil yapamayınca jandarma noktasına giderek şikayetçi oldu.

Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu
Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu

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Vatandaşlar mağdur oldukları anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüyü çeken kadın tatilci, “Otel burası arkadaşlar mağdur olduk, dolandırıldık. Görüldüğü üzere çocuklar falan perişan herkes. 1 yaşında çocuklar rezil oluyor. Gelen herkes geri dönüyor” diye konuştu. Görüntülere çoğunlukla çocuklu ailelerin yansıdığı görülürken, yere oturan bir kadının ayağında bebeğini salladığı anlarda an be an yansıdı.

Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu
Otel ismi değişince onlarca tatilci otel önünde mağdur oldu

Bir diğer kadın müşteri ise parasını ödedikleri halde mağdur olduklarını dile getirdi. Otel yetkilileri ise müşterilere isimlerinin ve rezervasyonlarının kendilerinde görünmediğini ileri sürdü.

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Otellerin yüzde yüz dolu olduğu Antalya’da, 5 yıldızlı denize sıfır
FOTOĞRAF 16
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Aksu ilçesi Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Serik ilçesinin mahallelerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, çardak ve obalardaki tatilleri devam ediyor.
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Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında ücretsiz tatil, mayıs ayında başlayıp, ekim ayının ortalarına kadar sürüyor. Pandemiyle birlikte doğal yaşama artan ilgi sonucu, son iki yıldır kurulan çardak sayısında da artış yaşandı.
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Arife gününe kadar hareketliliğin yaşandığı çardak ve obalarda Kurban Bayramıyla birlikte sessizlik hakim olduğu görüldü. Ailelerin bir çoğunun kurban kesmek için Serik ve Aksu'daki evlerine geçici olarak dönüş yaptıkları öğrenildi.
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Bazı ailelerin ise akşam saatlerinde kurbanlarını kesecekleri ve daha sonra geri çardaklara geri dönecekleri belirtildi. Bayram olması nedeniyle çardakların önündeki kumsal da çok az kişinin denize girdiği gözlemlendi.
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Aksu ilçesinden obalara geldiklerini anlatan Enis Öztürk, “Bu yıl ilk kez geliyoruz. Daha önceleri Konyaaltı ve Lara'daki obalarda kalmıştık, oradan bir alışkanlığımız var. Bu senede artık Kumköy obalara yerleştik. Bayramda buradayız. Kurbanımızı da keseceğiz. Etrafımızdaki otellerde konaklayanların paraları varsa, bizimde obalarımız var. Tatilimizi bu şekilde tüm aile bireyleriyle yapıyoruz. Akrabalarımız da gelir herkes faydalanır” diye konuştu.
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Enis Öztürk, çevresindeki kişilerin obalarda kalmak için kendisine yer sorduğunu belirterek,“ Ama yer sıkıntısı var. Geçen yıla göre bu yıl çardak sayısı arttı. Buranın daha düzenli hale gelmesi için çalışıyoruz. Elektriğimiz güneşten daha ne olsun” dedi.
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Mahide Öztürk ise çok güzel bir yerde tatil yaptıklarını belirterek, “ Çok talep var herkes gelmek istiyor. Çocuklarımla güzel bir tatil geçiriyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz burada çok güzel. Yanı başımızda lüks oteller var, oradakilerde, bizde tatil yapıyoruz” diye konuştu.
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Çardak hayatının eğlenceli olduğunu ama zaman zaman zorlukları kadınların çektiğini dile getiren Mahide Öztürk,“ Ama ailecek olduğunuz için hiçbir zorluğu kalmıyor. Bayramı burada geçiriyoruz. Kurbanımızı keseceğiz. Misafirlerimiz gelecektir. Çardak hayatını apartmana değişmem. Burada çok mutluyuz, inşallah uzun yıllar devam ederiz” ifadelerine yer verdi.
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Oba sakinlerinden Mustafa Deniz, sakinliği nedeniyle yaz döneminde ailesiyle birlikte hafta sonları çardaklara geldiklerini dile getirerek,“ Burada komşuluk ilişkileri de çok güzel. Dairedekinden bambaşka doğal bir hayat yaşıyorsunuz. Etrafımızdaki otellere gidersen baya bir para veriyorsun, burada ücretsiz ve doğal bir tatil yapıyorsun. Atalarımızdan kalma yerler olduğu için bizde rahatlıkla kalabiliyoruz. Onların bıraktıkları çardak geleneğini devam ettirmek istiyoruz” dedi
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Otellerin yüzde yüz dolu olduğu Antalya’da, 5 yıldızlı denize sıfır "Çardak Beach" tatili
Otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı ve fiyatların el yaktığı turizm kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki denize sıfır çardak ve obalarda, yöre halkı ücretsiz tatilin keyfini çıkartıyor.


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