Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da çıkan yangında ev ve traktör kül oldu

Antalya'da çıkan yangında ev ve traktör kül oldu

11:4218/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Can kaybı yaşanamayan yangında ev ile traktör kullanılamaz hale geldi.
Can kaybı yaşanamayan yangında ev ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil ev ile park halindeki traktör yanarak kül oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Antalya Serik'te müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yapıyı sardı. Alevler, evin önünde park halindeki traktöre de sıçradı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar mahalleliyi tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Can kaybı yaşanamayan yangında ev ile traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




#antalya
#serik
#traktör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İYİ Parti'den asgari ücret zammı talebi: 29.850 TL olsun