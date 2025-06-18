Antalya'da çıkan yangında ev ve traktör kül oldu

Antalya Serik'te müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yapıyı sardı. Alevler, evin önünde park halindeki traktöre de sıçradı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar mahalleliyi tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.