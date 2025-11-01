Yeni Şafak
Antalya'da kaputa giren kedi yavrusu kurtarıldı

21:131/11/2025, السبت
AA
Kurtarıldıktan sonra korkan kedi yavrusu kaçtı.
Kurtarıldıktan sonra korkan kedi yavrusu kaçtı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu, polis ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Mama ve kedi sesiyle dışarı çekilmeye çalışılan yavru kedi, bir gencin müdahalesiyle kurtarıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin motor kaputuna giren kedi yavrusu, polis ve vatandaşların uzun uğraşlarıyla çıkarıldı.

Merkez Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu araç sahibine ve polise bildirdi.

Otomobilin sahibi ve vatandaşlar, kaputu açarak kediyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Polis ekipleri de uğraşlara katıldı.

Otomobilin altına mama konuldu, ayrıca cep telefonundan kedi sesi dinletilerek yavrunun dışarı çıkması sağlanmaya çalışıldı.

Uzun uğraşlar sonucu aracın altına inen kedi, bir gencin kuyruğundan tutup çekmesiyle kurtarıldı. Korkan kedi yavrusu kaçtı.


#Antalya
#Kumluca
#kedi
#otomobil
