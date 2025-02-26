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Antalya'da ramazan ayı öncesinde market ve kafelerde fiyat denetimi yapıldı

Antalya'da ramazan ayı öncesinde market ve kafelerde fiyat denetimi yapıldı

12:5626/02/2025, Çarşamba
AA
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Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde restoran ile kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

Marketlerde de denetim yapan ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler faturaları inceledi, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, ramazan ayı öncesinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını, ekiplerinin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik, kafe ve restoranlarda ise menü denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için ekiplerin denetimleri aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Özşahan, ürünlerde haksız fiyat artışı olduğu tespit edilirse Bakanlık tarafından idari yaptırım cezası uygulandığını belirtti.

Fahiş fiyata yönelik denetim

Fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerin Bakanlığın hayata geçirdiği Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden yapılabileceğini vurgulayan Özşahan, bu yıl Antalya genelinde yaklaşık 6 bin 500 iş yerinin denetlendiğini ve 2 milyon 225 bin lira idari ceza uygulandığını kaydetti.



#antalya
#Denetim
#market
#Ticaret Bakanlığı
#Ramazan

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