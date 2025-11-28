Antalya'daki arıtma çamurunu Burdur'a döken firmaya 48,6 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Burdur'da boş bir araziye dökülen arıtma çamurunun kaynağını bulmak için harekete geçti. Ekipler, 17 Kasım tarihinden itibaren bölgedeki 26 atık su arıtma tesisi ile arıtma çamuru bertarafı konusunda faaliyet gösteren 3 işletmede inceleme başlattı. 6 denetim ekibi ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 5 çevre laboratuvarı ile arıtma tesislerinden numuneler alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne ait arıtma çamurlarını taşıyan araçların GPS kayıtları gün gün takip edildi. Burdur'da ise Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile kente giriş çıkış yapan araçlar incelendi.