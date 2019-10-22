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KARS

Askeri araca saldırı

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalındaki zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 8 güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Teröristler saldırdı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sesveren köyü kırsalında güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Kağızman Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 3'ü de Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edildi.

Kağızman Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda müşahede altına alınan 2 asker ile diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Vali Öksüz ziyaret etti

Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz de kentteki hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Takviye askerlerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Valilikten açıklama

  • Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Sesveren köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının zırhlı 'kirpi' askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucunun yaralandığı olayla ilgili Kars Valiliği'nden bilgilendirme yapıldı. Valilik bilgi notunda saldırıda yaralanan güvenlik güçlerinin ilk tedavilerinin olay yerinde yapıldıktan sonra 3 askerin Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralılardan ise 2'sinin müşahade altında tutulduğu, 3 yaralının da serviste tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Ayrıca yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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