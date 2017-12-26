Atama bekleyen öğretmenlere staj kriteri geldi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında (YÖK) "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Türkiye genelindeki üniversitelerin Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin Dekanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programları yeniden ele alındı.

Atamalarda staj puanı ayarı

Programın açılışında konuşan Tekin, yeni dönem öğretmen atamaların staj puanlarının etkili olacağını belirterek, "Atama bekleyen öğretmenlerimize KPSS sınavından geçtikten sonra mülakat sistemi getirdik. Mülakatta öğretmenlerimizi birçok kriterden geçiriyoruz. Yeni dönemde alacağımız öğretmen adaylarının bir de staj puanlarına bakacağız. Burada üniversitedeki hocalarımızın öğrencileri için verdiği staj notu atamalarını etkileyecek" dedi.

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"Okula gelmeden imza atma dönemini bitiriyoruz"

Akademisyenlerinde bu süreçte denetleneceğine dikkat çeken Tekin, "Normal şartlarda hocalarımız staja gönderdiği öğrencilerini okulda denetlemek zorundadır. Ancak bazı hocalarımız okula hiç uğramadıklarını ama uğramış gibi imza attıklarını fark ettik. Biz bundan sonra buna müsaade etmeyeceğiz. Hocamızın bizzat okula gelip öğrencilerini gözlemledikten sonra imza atmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.