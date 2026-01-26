Ataşehir’de 3 katlı binada doğal gaz patlaması

"Güm' diye bir ses duydum, sonrasında yığınların sesini duydum. Ne olduğunu anlamak için camdan dışarı baktığımda patlama olduğunu ve karşı daire duvarlarının yıkıldığını, korkuluk demirlerinin ve parmaklıkların dışarı doğru savrulduğunu gördüm. Sonrasında birkaç arkadaşımla birlikte yangın tüpleriyle olay yerine müdahale ettik. İçeride ev sahibi diye bildiğim bir arkadaşım vardı, olay anında 'Kimse yok mu' diye bağırdı; biz o arkadaşı gördük evde sadece kendisi vardı. Saçları hafif yanık şekildeydi, çok şükür kendisi sağdı. Ondan sonra kendisini ambulansa teslim ettik"