Ataşehir'de 3 katlı binada doğal gaz patlaması

Ataşehir’de 3 katlı binada doğal gaz patlaması

17:3826/01/2026, Pazartesi
DHA
Ataşehir'de 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle çevredeki binalarda ve 1 araçta hasar oluştu.

Olay, saat 14.20 sıralarında Örnek Mahallesi Zeynur Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlamada yaralandığı belirlenen dairedeki 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle dairede hasar oluşurken, park halindeki 1 araç ile çevredeki binalarda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri binada güvenlik önlemi alırken, doğal gaz hattı ekipler tarafından kapatıldı.

Patlama anını anlattı: "Kimse yok mu diye bağırdı"

Patlamanın yaşandığı binanın karşı apartmanında oturan Nurettin Ekeman,
"Güm' diye bir ses duydum, sonrasında yığınların sesini duydum. Ne olduğunu anlamak için camdan dışarı baktığımda patlama olduğunu ve karşı daire duvarlarının yıkıldığını, korkuluk demirlerinin ve parmaklıkların dışarı doğru savrulduğunu gördüm. Sonrasında birkaç arkadaşımla birlikte yangın tüpleriyle olay yerine müdahale ettik. İçeride ev sahibi diye bildiğim bir arkadaşım vardı, olay anında 'Kimse yok mu' diye bağırdı; biz o arkadaşı gördük evde sadece kendisi vardı. Saçları hafif yanık şekildeydi, çok şükür kendisi sağdı. Ondan sonra kendisini ambulansa teslim ettik"
diye konuştu.







