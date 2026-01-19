Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afganistan'da patlama meydana geldi

Afganistan'da patlama meydana geldi

17:4519/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Afganistan
Afganistan

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi.Kabil merkezli medya kuruluşları, patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Şehrin yoğun şekilde korunan Şehr-i Nev bölgesinde bulunan bir otelde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani yaptığı açıklamada,
"Ön raporlara göre, çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı"
dedi.
Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, saldırının büyük ofis binaları, alışveriş merkezleri ve elçiliklerin bulunduğu ticari Şehr-i Nev bölgesini hedef aldığını belirterek,
"Patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı"
ifadelerini kullandı.



#Afganistan
#Kabil
#Şahrı Nev
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dövizde yeni hafta fiyatları:19 Ocak Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum