Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
ATV devrildi: Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

ATV devrildi: Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

14:535/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Mustafa Erol Ceylan (61) idaresindeki 58 VA 099 plakalı ATV, ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Mustafa Erol Ceylan (61) idaresindeki 58 VA 099 plakalı ATV, ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Erol Ceylan (61) idaresindeki 58 VA 099 plakalı ATV, ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın altında kalan Ceylan, hayatını kaybetti.

Ceylan'ın cenazesi, otopsi için Akıncılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



#Sivas
#Akıncılar
#ATV
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut Kırklareli merkez ve ilçelerde nereye yapılacak?