Gündem AVMlerde otopark ücreti tartışması
İSTANBUL

AVM'lerde otopark ücreti tartışması

UKOME kararlarına rağmen bazı AVM otoparklarında ücret alınmaya devam edildiğine yönelik şikayetler arttı. 3 saat ücretsiz otoparkın yasal bir sorumluluk olduğunu söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı, denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.

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AVMlerde otopark ücreti tartışması
Foto: Arşiv.

Alışveriş merkezlerindeki otoparkların yasal olarak ilk 3 saat ücretsiz olması gerekirken İstanbul'da birçok yerde buna uyulmuyor.

  • Ücretsiz otopark hizmetinden haberdar olmayanlar, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına rağmen kısa süreli parklarda bile ücret ödüyor.

Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu bir açıklama yaptı.

"YASAL SORUMLULUK"

UKOME kararına herkesin uymak zorunda olduğunu belirten Ağaoğlu, "Ücretsiz otopark sunmak yasal sorumluluk çünkü, belediyeler bu ruhsatları verirken, o alışveriş merkezlerinin bölgedeki trafik yoğunluğuna katacağı olumsuzluğu da dikkate alıyor" dedi.

  • AVM'lerden bu nedenle ücretsiz otopark hizmeti istendiğini söyleyen Ağaoğlu, "Alışveriş merkezine gelen ya da o bölgede işi olan kişiler, yol kenarına ve kaldırıma park etmek yerine, ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkını kullanabilirler" diye konuştu.


"ŞİKAYET EDİN"

Ağaoğlu, şikayetlerin alo 153'e, İBB'ye ve CİMER iletilebileceğini kaydederek şunları kaydetti:

  • "Belediye zabıtaları işi sıkı tutarlarsa, alışveriş merkezleri cezalar nedeniyle kurala uymak zorunda kalır. Tüketici şikayet etmezse, yetkili gelip o cezayı uygulamaz. Tüketici ne kadar çok şikayet ederse, o kadar çok ceza uygulanır. Tüketiciler azıcık zahmete katlanıp, şikayet edip haklarını ararlarsa, bu sorun çözülecektir" dedi.


"DENETİMLER SIKILAŞTIRILMALI"

Cezaların caydırıcı olması için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "3 saatin altında park ücreti alınmış her araç için ayrı ayrı ceza uygulanması lazım" dedi.

"ÜCRET TABELASI GÖRÜNÜR YERE ASILMALI"

Ceza uygulamada belediyelerin ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkili olduğunu dile getiren Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Etiler, Bakırköy gibi trafiğin yoğun olduğu birçok yerde, hala 3 saatin altında park edenlerden ücret alınmaya devam ediliyor. Alışveriş merkezlerinin girişlerine de çıkışlarına da, görünür şekilde ücretlendirmenin 3 saat boyunca yapılmayacağı, sonrasında da belediyenin onayladığı ücret tarifesinin asılması zorunludur."

Otopark yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı otopark yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

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Bakanlığın yapmış olduğu düzenlemeler bugün yayınlanan Resmi Gazete'de yerini aldı.

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AZAMİ ÖLÇÜLER DEĞİŞTİ

Yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren bakanlık teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli olan 1000 metre kuralını, izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkardı.
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Böylece daha geniş bir alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkânları artmış oldu. Uygulamada kolaylık sağlandı.
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Otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı.
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Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25’lik ilk ödeme haricindeki kalan yüzde 75’lik bedelin ödenme süresini iskân tarihini geçmemek kaydı ile 18 aydan 36 aya çıkardı.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM DE OTOPARKLAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25’lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yol üstü geçici parklanma yöntemi ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek.





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Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak.
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Dükkân ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek.
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Sit alanlarında belediyelere bu miktarı 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek, sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde de kolaylık sağlanacak.
Otopark yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı otopark yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bakanlığın otopark yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazete yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre otopark yeri için 1000 metre kuralı izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkarıldı.

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