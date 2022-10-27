AVM'lerde otopark ücreti tartışması

Alışveriş merkezlerindeki otoparkların yasal olarak ilk 3 saat ücretsiz olması gerekirken İstanbul'da birçok yerde buna uyulmuyor.

Ücretsiz otopark hizmetinden haberdar olmayanlar, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına rağmen kısa süreli parklarda bile ücret ödüyor.

Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu bir açıklama yaptı.

"YASAL SORUMLULUK"

UKOME kararına herkesin uymak zorunda olduğunu belirten Ağaoğlu, "Ücretsiz otopark sunmak yasal sorumluluk çünkü, belediyeler bu ruhsatları verirken, o alışveriş merkezlerinin bölgedeki trafik yoğunluğuna katacağı olumsuzluğu da dikkate alıyor" dedi.

AVM'lerden bu nedenle ücretsiz otopark hizmeti istendiğini söyleyen Ağaoğlu, "Alışveriş merkezine gelen ya da o bölgede işi olan kişiler, yol kenarına ve kaldırıma park etmek yerine, ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkını kullanabilirler" diye konuştu.





"ŞİKAYET EDİN"

Ağaoğlu, şikayetlerin alo 153'e, İBB'ye ve CİMER iletilebileceğini kaydederek şunları kaydetti:

"Belediye zabıtaları işi sıkı tutarlarsa, alışveriş merkezleri cezalar nedeniyle kurala uymak zorunda kalır. Tüketici şikayet etmezse, yetkili gelip o cezayı uygulamaz. Tüketici ne kadar çok şikayet ederse, o kadar çok ceza uygulanır. Tüketiciler azıcık zahmete katlanıp, şikayet edip haklarını ararlarsa, bu sorun çözülecektir" dedi.





"DENETİMLER SIKILAŞTIRILMALI"

Cezaların caydırıcı olması için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "3 saatin altında park ücreti alınmış her araç için ayrı ayrı ceza uygulanması lazım" dedi.

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"ÜCRET TABELASI GÖRÜNÜR YERE ASILMALI"

Ceza uygulamada belediyelerin ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkili olduğunu dile getiren Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etiler, Bakırköy gibi trafiğin yoğun olduğu birçok yerde, hala 3 saatin altında park edenlerden ücret alınmaya devam ediliyor. Alışveriş merkezlerinin girişlerine de çıkışlarına da, görünür şekilde ücretlendirmenin 3 saat boyunca yapılmayacağı, sonrasında da belediyenin onayladığı ücret tarifesinin asılması zorunludur."