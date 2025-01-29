Avrupa ülkeleri teyakkuza geçti: Trump’a karşı birlik oldular

ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı hedef alan tehditlerine karşı Avrupa ülkeleri teyakkuza geçti. Önceki akşam Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u akşam yemeğinde evinde ağırladı. Frederiksen, yemeğe ilişkin Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Frederiksen, eklediği notta "Buradan kısa bir durum güncellemesi yapmak istiyorum” diyerek, “Bu akşam Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten kuzey ülkelerinden meslektaşlarımı evimde akşam yemeğinde ağırlıyorum. Daha önce başbakanlıkta toplanmıştık" ifadelerini kullandı. “Danimarka yalnız değildir” diye yazan Frederiksen, “İçinde bulunduğumuz bu yeni ve daha öngörülemez gerçeklikte, güçlü ve yakın ittifaklar ile dostlukların önemi artmış durumda” sözlerini paylaştı.

Diğer yandan Danimarka dün Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyindeki kara ve deniz alanını kapsayan arktik bölgenin güvenliği için 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Kuzey Kutbu’nda erime ile maden kaynakları değerli hedef haline geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "Grönland konusunda müzakere etmiyoruz. Elbette üye ülkemiz Danimarka'yı ve özerk bölgesi Grönland'ı destekliyoruz" dedi. AB Askeri Komitesi Başkanı General Robert Brieger de AB’nin Grönland'a asker konuşlandırmasını istedi, bunun Trump'a iyi bir mesaj olacağını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Grönland için Avrupa'dan asker gönderilmesine ilişkin soruya "Neden olmasın, güvenlikle ilgili bir mesele var. AB sınırları pazarlık konusu olamaz. Güvenlik çıkarlarımızın korunup korunmadığını değerlendirmeye hazır olan Danimarka ile bunu (birliklerin gönderilmesini) görüşmeye başladık" karşılığını verdi.