Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Avrupa ülkeleri teyakkuza geçti: Trump’a karşı birlik oldular

Avrupa ülkeleri teyakkuza geçti: Trump’a karşı birlik oldular

04:0029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u akşam yemeğinde evinde ağırladı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u akşam yemeğinde evinde ağırladı.

Trump'ın Grönland'ı alma tehdidine karşı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç, İsveç, Finlandiya başbakanlarına evinde akşam yemeği verdi. Frederiksen, paylaşımının altına “Kuzey ülkeleri olarak her zaman birlikte durduk. Danimarka yalnız değildir” yazdı. AB temsilcisi Kallas da "Grönland’ı müzakere etmiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı hedef alan tehditlerine karşı Avrupa ülkeleri teyakkuza geçti. Önceki akşam Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u akşam yemeğinde evinde ağırladı. Frederiksen, yemeğe ilişkin Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Frederiksen, eklediği notta "Buradan kısa bir durum güncellemesi yapmak istiyorum” diyerek, “Bu akşam Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten kuzey ülkelerinden meslektaşlarımı evimde akşam yemeğinde ağırlıyorum. Daha önce başbakanlıkta toplanmıştık" ifadelerini kullandı. “Danimarka yalnız değildir” diye yazan Frederiksen, “İçinde bulunduğumuz bu yeni ve daha öngörülemez gerçeklikte, güçlü ve yakın ittifaklar ile dostlukların önemi artmış durumda” sözlerini paylaştı.

GÜVENLİK İÇİN 2 MİLYARLIK EK BÜTÇE

Diğer yandan Danimarka dün Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyindeki kara ve deniz alanını kapsayan arktik bölgenin güvenliği için 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Kuzey Kutbu’nda erime ile maden kaynakları değerli hedef haline geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "Grönland konusunda müzakere etmiyoruz. Elbette üye ülkemiz Danimarka'yı ve özerk bölgesi Grönland'ı destekliyoruz" dedi. AB Askeri Komitesi Başkanı General Robert Brieger de AB’nin Grönland'a asker konuşlandırmasını istedi, bunun Trump'a iyi bir mesaj olacağını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Grönland için Avrupa'dan asker gönderilmesine ilişkin soruya "Neden olmasın, güvenlikle ilgili bir mesele var. AB sınırları pazarlık konusu olamaz. Güvenlik çıkarlarımızın korunup korunmadığını değerlendirmeye hazır olan Danimarka ile bunu (birliklerin gönderilmesini) görüşmeye başladık" karşılığını verdi.



#Grönland
#Trump
#ABD
#Norveç
#İsveç
#Finlandiya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?