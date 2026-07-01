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Ayyıldız'da ilk toplantı

Ayyıldız'da ilk toplantı

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ayyıldız Karargâhı
Ayyıldız Karargâhı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni komuta merkezi Ayyıldız Karargâhı kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta basın bilgilendirme toplantısını Ayyıldız Karargâhı’nda yapacak. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO Zirvesi kapsamında Ayyıldız’da NATO’ya üye ülkelerin savunma bakanları ağırlanacak.

Türkiye’nin savunma alanındaki en önemli altyapı projelerinden biri olan Ayyıldız Karargâhı, ilk kez kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta ilk kez Ayyıldız Karargâhı’nda gerçekleştirilecek. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ayyıldız yerleşkesi Türkiye’nin savunma altyapısının yanı sıra, uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ayyıldız Karargâhı kamuoyuna tanıtılacak.

İLK ULUSLARARASI ORGANİZASYON

Önümüzdeki hafta NATO Zirvesi kapsamında Ayyıldız Karargâhı’nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ev sahipliğinde savunma bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma, Ayyıldız Karargâhı’nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ayyıldız Karargâhı, hem Türkiye’nin savunma yönetimindeki yeni merkezi olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.



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