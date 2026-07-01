Ayyıldız'da ilk toplantı

Türkiye’nin savunma alanındaki en önemli altyapı projelerinden biri olan Ayyıldız Karargâhı, ilk kez kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta ilk kez Ayyıldız Karargâhı’nda gerçekleştirilecek. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ayyıldız yerleşkesi Türkiye’nin savunma altyapısının yanı sıra, uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ayyıldız Karargâhı kamuoyuna tanıtılacak.