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Babam 'Yine olsa aynısını yapardım' diyordu

Babam 'Yine olsa aynısını yapardım' diyordu

Saliha Engin
04:0016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
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Hasan Algan - Halil Algan
Hasan Algan - Halil Algan

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde ağır yaralanan ve geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit Halil Algan’ın oğlu Hasan Algan babasını anlattı. Algan, “Babam 8 yıldır sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Hep ‘Ben doğru olanı yaptım, yine olsa her şeye rağmen aynısını yapardım’ diyordu” diye konuştu.

15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişiminde ağır yaralanarak gazi olan Halil Algan geçtiğimiz hafta Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tedavi gördüğü 8 yılda babasının zor günler geçirdiğini anlatan Halil Algan’ın oğlu Hasan Algan, “Babam vatansever bir insandı. Bizi vatan sevgisiyle yetiştirdi. Yaşadığı zorluklara rağmen ‘İyi ki gitmişim’ derdi” diye konuştu.


YILLARCA YATAĞA BAĞLI KALDI

İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Algan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından sokağa çıkıp, Bağcılar Güneşli’de yürürken insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için beraberindekilerle tankın üzerine çıktı. Tanktaki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralanan Algan hastaneye kaldırıldı. 45 gün yoğun bakımda yatan Algan, koltuk altından giren kurşunun omuriliğine verdiği tahribat nedeniyle yatağa bağımlı kaldı.

8 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Algan, bir süre önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ambulans uçak ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Algan, yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım’da yaşamını yitirdi.


VATANSEVER BİR İNSANDI

Babasının çok ağır ve zor bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen Hasan Algan, “Babamın 15 Temmuz’dan sonra göğüsten aşağısı tutmadı. Vurulduktan sonra tanktan düşerken gözü de darbe almıştı. Hiçbir zaman yaptığından pişman olmadı. Hep ‘Ben doğru olanı yaptım, yine olsa her şeye rağmen aynısını yapardım’ diyordu” dedi. Babasının ülkesini, devletini seven bir vatansever olduğunu aktaran Algan, “İki kardeşiz, babam bizi vatan sevgisiyle yetiştirdi. Bize her zaman bunu aşıladı. Babam bizim gözümüzde sadece gazi değil şehit. O günden sonra hiç ayağa kalkamadı. Allah inşallah onu şehitlik mertebesine almıştır” dedi.


#15 Temmuz
#şehit
#Halil Algan

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