Babam 'Yine olsa aynısını yapardım' diyordu

15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişiminde ağır yaralanarak gazi olan Halil Algan geçtiğimiz hafta Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tedavi gördüğü 8 yılda babasının zor günler geçirdiğini anlatan Halil Algan’ın oğlu Hasan Algan, “Babam vatansever bir insandı. Bizi vatan sevgisiyle yetiştirdi. Yaşadığı zorluklara rağmen ‘İyi ki gitmişim’ derdi” diye konuştu.

8 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Algan, bir süre önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ambulans uçak ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Algan, yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Babasının çok ağır ve zor bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen Hasan Algan, “Babamın 15 Temmuz’dan sonra göğüsten aşağısı tutmadı. Vurulduktan sonra tanktan düşerken gözü de darbe almıştı. Hiçbir zaman yaptığından pişman olmadı. Hep ‘Ben doğru olanı yaptım, yine olsa her şeye rağmen aynısını yapardım’ diyordu” dedi. Babasının ülkesini, devletini seven bir vatansever olduğunu aktaran Algan, “İki kardeşiz, babam bizi vatan sevgisiyle yetiştirdi. Bize her zaman bunu aşıladı. Babam bizim gözümüzde sadece gazi değil şehit. O günden sonra hiç ayağa kalkamadı. Allah inşallah onu şehitlik mertebesine almıştır” dedi.