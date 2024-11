Babam 'Yine olsa aynısını yapardım' diyordu

Babasının çok ağır ve zor bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen Hasan Algan, “Babamın 15 Temmuz’dan sonra göğüsten aşağısı tutmadı. Vurulduktan sonra tanktan düşerken gözü de darbe almıştı. Hiçbir zaman yaptığından pişman olmadı. Hep ‘Ben doğru olanı yaptım, yine olsa her şeye rağmen aynısını yapardım’ diyordu” dedi. Babasının ülkesini, devletini seven bir vatansever olduğunu aktaran Algan, “İki kardeşiz, babam bizi vatan sevgisiyle yetiştirdi. Bize her zaman bunu aşıladı. Babam bizim gözümüzde sadece gazi değil şehit. O günden sonra hiç ayağa kalkamadı. Allah inşallah onu şehitlik mertebesine almıştır” dedi.