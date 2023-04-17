Baharın tüm renkleri Bursa’yı sardı.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasından altyapıya kadar her alanda önemli çevre yatırımlarını hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, cadde, sokak ve kavşakları da adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Bursa’ya görsel anlamda 4 mevsim baharı yaşatan çalışmalar kapsamında kış sezonu boyunca 22 farklı türden toplam 2 milyon 13 bin adet kışlık çiçek ekimi yapıldı. Yine dikimi yapılan 1 milyon adet çiçek soğanın açmasıyla Bursa adeta lale, sümbül ve nergis bahçesine döndü. Özellikle Hüdavendigar Kent Parkı, Kültürpark, Merinos Park, Botanik Park, Hayvanat Bahçesi, Nilüfer Vadisi ve ana arterlere ekilen rengarenk laleler Bursa’ya estetik bir güzellik kattı.