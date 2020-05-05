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Gündem Bahçeli Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında MHP ile Cumhur İttifakını bulacaklardır
POLİTİKA

Bahçeli: Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında MHP ile Cumhur İttifakı’nı bulacaklardır

Bahçeli: Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında MHP ile Cumhur İttifakı’nı bulacaklardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nı bulacaklardır. Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bunun en acıklı bedeline katlanmayı göze almalıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, tedbirlerin zamanında alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir" dedi.

Bahçeli, "Almanya’da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye’nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip Koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Böylesi bir ortamda CHP’li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının “Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart” ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir. CHP demokrasi hazımsızlarının kervanbaşıdır" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
OYNAT 01:25
Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çıkışına benzer bir skandala imza attı. Katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atan Kaftancıoğlu, 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' ifadesini kullandı.


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