Bahçeli: Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında MHP ile Cumhur İttifakı’nı bulacaklardır Bahçeli: Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında MHP ile Cumhur İttifakı’nı bulacaklardır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nı bulacaklardır. Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bunun en acıklı bedeline katlanmayı göze almalıdır" dedi.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2020, 14:51 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2020, 15:03 AA