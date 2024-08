Bahçeli: DEM Partili vekillerin maaşları kesilip şehit ailelerine aktarılsın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili verdiği Meclis'te genel görüşme talebinin oy çokluğu ile reddedilmesini ve TBMM'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, ""Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP’li Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa’ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi’nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir" dedi.