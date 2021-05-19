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ANKARA

Bahçeli'den Filistin çıkışı:  Gerekirse biz gidip nihai olarak kanı durduralım

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Kudüs’e BM veya İslam ülkelerinin katılımıyla teşekkül edecek bir koruyucu güç planlanmıyorsa, Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir” dedi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, İsrail’in katliamlarına karşı Kudüs’e gidilmesi için çağrı yaptı: Çağrı olursa biz gidelim, nihai olarak akan kanı durduralım.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bahçeliden Filistin çıkışı: ​Gerekirse biz gidip nihai olarak kanı durduralım
Devlet Bahçeli

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kudüs’e bir koruyucu güç planlanmıyorsa, Türk milletinin yeni bir nöbet için devreye girmesi gerektiğini belirtti.“Tam 104 yıldır Kudüs bize hasret, biz Kudüs’e hasretiz”diyen Bahçeli, şöyle konuştu: Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomatik temaslarıyla, ülkemizin her seçeneğe hazır olduğunu göstermektedir. İsrail hunhar saldırılarına derhal son vermelidir. Kudüs’te her dinin, her etnik yapının ortak paylaşım ve yönetimini esas alacak bir siyasi denkleme ihtiyaç ertelenemez düzeydedir. Kudüs’e özel statü verilmelidir. Bölgede eşit, adil ve iki devletli sistemin kurulması için BM harekete geçmeli.

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TÜRK MİLLETİ DEVREYE GİRMELİ

  • Kudüs’e BM veya İslam ülkelerinin katılımıyla teşekkül edecek bir koruyucu güç planlanmıyorsa, Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım, hızır gibi yetişelim, gücümüzün yettiği yere kadar girelim, nihai olarak akan kanı durduralım; huzur, istikrar ve güvenliği el birliğiyle, güç birliğiyle temin edelim. Kudüs bizi bilir, biz Kudüs’ü biliriz. Şayet ABD bunun önünde engelse NATO üyeliğini derhal tartışmaya açalım, Kürecik’i de, İncirlik’i de boşaltalım. Onlardan korkan en az onlar gibi olsun.

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