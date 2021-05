Bakan Akar: Libya için her türlü gayreti gösteriyoruz Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, "Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı için her türlü gayreti gösteriyoruz. Her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Yunanistan'ın Libya ile anlaşmamızı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğnetmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli" dedi.

