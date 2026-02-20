Bakan Fidan Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu’nun gerçekleştirilen ilk toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD’nin başkenti Vaşington’daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Kamboçya arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel gelişmeler ve Kamboçya’nın da üyesi olduğu Barış Kurulu’nun faaliyetlerine ilişkin başlıklar ele alındı.