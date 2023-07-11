Bakan Fidan'dan 'Srebrenitsa' paylaşımı: Asla unutmayacağız

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995'te yaşanan soykırımda masum siviller katledildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, soykırımda şehit düşenleri rahmetle andı.

"İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri"

Paylaşımını hem Türkçe hem de İngilizce yapan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

28 yıl önce insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nda şehit düşen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bakan Fidan, söz konusu paylaşımını "Asla unutmayacağız!" ifadesiyle tamamladı.

Srebrenitsa Soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Her yıl 11 Temmuz'da tören düzenleniyor

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı bugün 6 bin 751'e yükselecek.



