Bakan Göktaş'tan Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin paylaşım: Destek ekiplerimiz sahada

"Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."