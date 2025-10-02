Bakan Göktaş'tan Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin paylaşım: Destek ekiplerimiz sahada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan deprem paylaşımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."
