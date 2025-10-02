Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Göktaş'tan Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin paylaşım: Destek ekiplerimiz sahada

Bakan Göktaş'tan Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin paylaşım: Destek ekiplerimiz sahada

17:042/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan deprem paylaşımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan deprem paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."



#Mahinur Özdemir Göktaş
#DEPREM
#Marmara Denizi
#psikososyal destek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ARA TATİLİ 2025 TAKVİMİ: Ara tatil tarihi açıklandı mı, ne zaman?