Bakan Güler Kazakistan Savunma Bakanı Kosanov ile görüştü

12:0918/11/2025, Salı
DHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Savunma Bakanı Dauren Kosanov’u askeri törenle karşıladı. Konuk Bakan’ın Onur Kıtası’nı selamlamasının ardından her iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti" denildi.



#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanı
#Kosanov
#Kazakistan Savunma Bakanı
