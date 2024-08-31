Bakan Güler'den Suriye ve Türkiye normalleşmesine dair net mesaj: Esad bizi anladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Türkiye
ve
Suriye
arasındaki normalleşme süreci, bölgesel istikrarı artırmak amacıyla olumlu bir ilerleme kaydediyor. İki ülkenin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmesi, uzun süredir devam eden çatışmaların son bulması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Milli Savunma Bakanı
Yaşar Güler
, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürriyet gazetesine konuşan Güler, Suriye ile ilişkilerde normalleşme sürecine girilmesinin iki ülkenin de yararına olduğunu söyledi.
"Çözülmeyecek bir sorun yok"
"Çözülmeyecek bir sorun yok"
Güler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan gelen,
"İlişkilerin düzeltilmesi için hızla çalışma yapılmalı." açıklamasını, "Esad'ın son açıklamaları gayet olumlu, aramızda çözülmeyecek bir sorun yok."
sözleriyle değerlendirdi.
"Esad bizi anladı"
"Esad bizi anladı"
Bakan Güler,
"Sayın Cumhurbaşkanımız 'görüşmemiz mümkündür' diye ifade etmişti. Esad'ın da bunu anlamış ve algılamış olmasından da hakikaten memnuniyet duyduk. Böyle bir çatışma ortamının bir an önce bitirilip her iki ülkenin de kendi normal faaliyetlerine dönmesi iki ülkenin de yararına olacaktır."
diye konuştu.
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34 dakika önce