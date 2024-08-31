Bakan Güler'den Suriye ve Türkiye normalleşmesine dair net mesaj: Esad bizi anladı

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'görüşmemiz mümkündür' diye ifade etmişti. Esad'ın da bunu anlamış ve algılamış olmasından da hakikaten memnuniyet duyduk. Böyle bir çatışma ortamının bir an önce bitirilip her iki ülkenin de kendi normal faaliyetlerine dönmesi iki ülkenin de yararına olacaktır."