Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a geldi. Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, Tokat Belediyesi Nikah Salon'unda 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında iş insanlarıyla bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 4,5 milyar lira
30 büyükşehir belediyesinin borcunun açıklanması yönünde bir talep geldiğini söyleyen Bakan Işıkhan, “Ben de şimdi, büyükşehir borçları ile ilgili bilgileri vermek istiyorum. Aziz milletimiz, görsün, takdir etsin. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyelerinin borcu tüm büyükşehirleri aşmış durumda, Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi var. Bu 30 belediyenin toplam borcu 20 milyar lira. 30 büyükşehirden 11'i CHP'li. ve bu 11 CHP'li belediyenin toplam borcu 15 milyar lira. Yani; 30 büyükşehirden yalnızca 11'i CHP'li olmasına rağmen, 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait. Ankara için durum daha da vahim. 30 büyükşehrin toplam borcunun yüzde 25'i tek başına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 4,5 milyar lira ve CHP'li olmayan 19 büyükşehir belediyesinin tamamının borcu toplamına eşit düzeyde. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum" diye konuştu.
Ülkemizin de bu vizyonsuzluktan artık kurtulmaya ihtiyacı var
Bakan Işıkhan, CHP'nin zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Ortada borcunu 20 kata kadar artıran bu belediyelerin yaptıkları elle tutulur bir hizmet de yok, yatırım da yok. Peki, bu kadar parayı nereye harcıyorlar? Bu çok haklı ve yerinde bir soru. Bu kritik sorunun cevabını da ben aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Diğer yandan, büyüklükleri bakımından önemli olan büyükşehirlerin CHP'li ilçeleri için de tablo; Ankara'yla, İstanbul'la, İzmir'le aynı derecede kötü vaziyette. Bu kadar yatırım, hizmet olmayıp da bu kadar borca batmanın tek bir açıklaması olabilir; belediyeyi talan etmek. Bir de şunu söylüyorlar; neden seçim öncesinde bu konuda açıklama yapmışız. Bu konu, sık sık gündeme gelen bir konu ve herkesin az çok bildiği bir şey. Bu kez ciddi bir şekilde kamuoyunda yankı bulmuş olması, gerçeği değiştirmiyor. CHP'nin, böyle bahanelerin arkasına sığınmak yerine artık bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacı var. Ülkemizin de bu vizyonsuzluktan artık kurtulmaya ihtiyacı var” dedi.