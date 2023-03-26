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Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nda sona yaklaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) devralınan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı kısa sürede tamamlandıklarını belirterek, hattın vatandaşların hizmetine açılmasına sayılı günler kaldığını bildirdi.

12:44 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlıkça yapımı sürdürülen 13 projede toplam 177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının inşaatının devam ettiğine dikkati çekti.

İstanbul’da yapımı tamamlanıp hizmete sunulan metro hattı uzunluğunun “Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı” ile 87,4 kilometreye ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ulaşım hızlı olacak”

Karaismailoğlu, hattın günde ortalama 25 metre ilerleme hızıyla yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:


“Hattın işletmeye alınmasıyla birlikte kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım imkanı olacak. Ayrıca, diğer toplu taşıma modları ile hastanenin entegrasyonu sağlanacak. Proje ile Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattı’na, Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’na entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı da sağlanacak. Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak.”


  • Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralındığını anımsatarak, bu hattın devralındığında fiziki ilerlemesinin yüzde 5 seviyesinde olduğunu vurguladı.

Devrin ardından kısa süre içerisinde hattın test sürüşlerine hazır hale getirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu,
“6,2 uzunluğundaki hattın açılmasına sayılı günler kaldı. Hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’mızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle buluşturacağız”
değerlendirmesinde bulundu.


#Adil Karaismailoğlu
#Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#istanbul
#Başakşehir-Kayaşehir Metro
31 dakika önce
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