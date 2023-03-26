Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nda sona yaklaştık

“Hattın işletmeye alınmasıyla birlikte kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım imkanı olacak. Ayrıca, diğer toplu taşıma modları ile hastanenin entegrasyonu sağlanacak. Proje ile Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattı’na, Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’na entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı da sağlanacak. Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak.”