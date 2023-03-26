Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nda sona yaklaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlıkça yapımı sürdürülen 13 projede toplam 177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının inşaatının devam ettiğine dikkati çekti.
İstanbul’da yapımı tamamlanıp hizmete sunulan metro hattı uzunluğunun “Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı” ile 87,4 kilometreye ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:
“Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ulaşım hızlı olacak”
Karaismailoğlu, hattın günde ortalama 25 metre ilerleme hızıyla yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:
- Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralındığını anımsatarak, bu hattın devralındığında fiziki ilerlemesinin yüzde 5 seviyesinde olduğunu vurguladı.