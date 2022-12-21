Bakan Karaismailoğlu'dan ihale iddiasında bulunan İYİ Parti'li Türkkan'a 250 bin liralık tazminat davası

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bartın çevreyolu ihalesinin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dayısına verildiği iddiasında bulundu.

'HESAP SORACAĞIZ' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Türkkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sonucunu sakladıkları, Bartın çevreyolu ihalesini kazanan Muzaffer Hacımustfaoğlu’nun, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıktı. Bu kokuşmuş, bu çürümüş zihniyeti göndereceğiz. Haramilerin ve hırsızların iktidarına son vereceğiz. Hesap soracağız."

Bakan Karaismailoğlu, Türkkan'ın bu iddiasının ardından harekete geçti. Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Türkkan'ın Bartın çevreyolu ihalesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla müvekkiline ağır ithamlarda bulunarak hakaret ve iftira suçunu işlediğini bildirdi.

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"İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ PAYLAŞIM"

Dilekçede, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ile ilgili gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bu iddialar bütünüyle yalan ve iftira mahiyetinde olup Sayın Bakan'ın ne dayısı ne de herhangi bir yakını bahsi geçen ihaleyi almamış, ihaleye dahi girmemiştir. Hal böyleyken hiçbir gerçekliği olmayan bu iftira niteliğindeki paylaşımla ilgili müvekkilimin kişilik hakları açıkça zedelenmiştir." denildi.

250 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Davanın kabulüne karar verilmesi istenen dilekçede, davalı Türkkan'ın 250 bin liralık manevi tazminatı, yasal faiziyle birlikte davacı Karaismailoğlu'na ödemesine hükmedilmesi talep edildi.

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