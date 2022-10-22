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POLİTİKA

Bakan Kurum açıkladı: Alınan tedbirler sonuç verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü’nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu.

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Bakan Kurum açıkladı: Alınan tedbirler sonuç verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı.” dedi.

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10 BİN FLAMİNGO YAVRUSU KURTULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Murat Kurum’un talimatlarıyla Tuz Gölü’ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için ağustos ayında bir dizi önlem almıştı. Bakanlık, öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı ardından da kalıcı çözüme yönelik 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerin ardından, Tuz Gölü’nde yumurtadan çıkan 10 bin yavru flamingo, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamladı.

Bakanlık açıklamasında, “Bir kısmı göçse de önemli bir bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Kulu ve Tersakan gibi göller dışında Mamasın Barajı gibi civardaki sulak alanlara dağıldı. Toplu halde beslenen flamingolar, yine toplu halde bölge üzerinde uçarken, allı turna adına yakışır şekilde kızıl renkleriyle görsel şölen sunmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

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