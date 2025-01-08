Bakan Kurum depremzede Hüseyin’e verdiği sözünü tuttu: Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı?

İstediği sahaya kavuşan Hüseyin Çeltik sevincini dile getirdi: Arkadaşlarım kendilerine, kardeşlerine oyuncak alırken ben Murat abimi binanın içerisinde bekledim. Ondan bir istediğim vardı. Çok şükür isteğimi de yaptı. Benim halı saha isteğimin aynısını yaptılar. Bir dahaki gelişinde beraber inşallah top oynarız. Benim için top oynamak bambaşka bir duygu. İnşallah büyüdüğümde de bu duyguyu kaybetmem ve futbolcu olurum.