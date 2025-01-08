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Bakan Kurum depremzede Hüseyin’e verdiği sözünü tuttu: Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı?

Bakan Kurum depremzede Hüseyin’e verdiği sözünü tuttu: Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı?

18:048/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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TOKİ tarafından bin 125 metrekare alan üzerinde inşa edilen halı saha 15 günde tamamlandı.
TOKİ tarafından bin 125 metrekare alan üzerinde inşa edilen halı saha 15 günde tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik’e verdiği sözü tuttu. 15 günde yeni halı sahalarına kavuşan Çeltik, “Arkadaşlarım oyuncak alırken ben Murat abimden halı saha istedim. Halı saha isteğimin aynısını yaptılar. İnşallah bir dahaki gelişinde beraber top oynarız” dedi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun” ifadelerini kullandı.


YouTube
Bakan Kurum depremzede Hüseyin’e verdiği sözünü tuttu: Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı?
Gündem / Adıyaman
08 Ocak, Çarşamba

Adıyamanlı 11 yaşındaki Hüseyin Çeltik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan 23 Kasım’daki ziyareti sırasında halı saha istedi. Küçük çocuğa söz veren Bakan Kurum’un talimatıyla Örenli Mahallesi’nde halı saha yapımı başladı.


TOKİ tarafından bin 125 metrekare alan üzerinde inşa edilen halı saha 15 günde tamamlandı.

YouTube
Bakan Kurum depremzede Hüseyin’e verdiği sözünü tuttu: Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı?
Gündem / Adıyaman
08 Ocak, Çarşamba

“Evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun”

Yeni sahalarına kavuşan çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
“Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun”
dedi.

“Murat abimi bekledim”

İstediği sahaya kavuşan Hüseyin Çeltik sevincini dile getirdi: Arkadaşlarım kendilerine, kardeşlerine oyuncak alırken ben Murat abimi binanın içerisinde bekledim. Ondan bir istediğim vardı. Çok şükür isteğimi de yaptı. Benim halı saha isteğimin aynısını yaptılar. Bir dahaki gelişinde beraber inşallah top oynarız. Benim için top oynamak bambaşka bir duygu. İnşallah büyüdüğümde de bu duyguyu kaybetmem ve futbolcu olurum.


“Eğer sen de gelmek istersen bekliyoruz”

Mahallenin çocuklarından Abdurrezzak Tuncan ise bu sahayı çok istediklerini belirterek,
“Arkadaşlarla hep böyle hayaller kuruyorduk. Hayallerimizi gerçekleştirdi” dedi. Saffuhan Haris Sevil ise “Murat abi bizim için burayı yaptı”
ifadesini kullandı.

Civan Önder de Bakan Kurum’a maç daveti yaptı: Murat abi en kısa zamanda işlerin bitince buraya gelip bizimle maç yapmanı isterim. Eğer sen de gelmek istersen bekliyoruz. Seni seviyorum Murat abi.


#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Murat Kurum
#Adıyaman

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