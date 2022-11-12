Bakan Kurum'dan "Düzce depremi" paylaşımı

Kurum, sosyal medya hesabından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
23 yıl önce yaşanan Düzce depreminde kaybettikleri her bir canı rahmetle andıklarını vurgulayarak Kurum, "Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. O yüzden bu akşam 18.57'de Çök-Kapan-Tutun." ifadelerini kullandı.
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Bugün tüm Türkiyede ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Deprem Anı Ülke Tatbikatı düzenlenecek. Tatbikat saat 18.57de başlayacak.
Telefonlara mesajlar gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak.
TRT televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlanacak.
Böyle bir tatbikatın ilk kez yapılacağını aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, Eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama diye konuştu.
Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depreminin 23. yılı dolayısıyla planlandı.
Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran Çök-Kapan-Tutun hareketi gerçekleştirilecek.
AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi.
AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek.
Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edilecek.
Bugün ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak
Bugün tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. Tatbikat saat 18.57'de başlayacak. Deprem anında hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi yapılacak. Peki Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2022? Deprem tatbikatı nasıl olacak, ne kadar sürecek?
GÜNDEM
Düzce depreminde hasar, can kaybı var mı? Düzce depremde yıkılan bina oldu mu?
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, gazetecilere, dün Düzcede yaşanan depremin diğer sarsıntılardan farklı olarak ayrı bir kolda, yukarıda, daha kısa kolda meydana gelmiş göründüğünü söyledi.
Daha büyük boyutta bir depremin olacağını tahmin etmediğini belirten Kutoğlu, Küçük bir kolda ama tabii uzun zamandır Marmara Bölgesinde 1999daki İzmit, Gölcük ve Düzce depremlerini takip eden Kuzey Anadolu Fayının ana kolunda devamında beklenen deprem bugüne kadar gerçekleşmedi.
Dolayısıyla bu boyuttaki depremler bize açıkçası beklemiş olduğumuz büyük deprem için, özellikle Marmara Denizi çevresindeki büyük deprem için uyarıcı niteliğinde, kendini hatırlatma niteliğinde bir durum. dedi.
Kutoğlu, bugüne kadar yapılanların gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
Bu ölçekteki depremleri aynı zamanda uyarıcı olması bakımından şans olarak da sayabiliriz. Biraz yapı tarzımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yatay mimari diyoruz ama zemine göre mimari diyelim biz ona. Çünkü yumuşak zeminlerde yüksek yapı yapmak doğru ve uygun değil.
Kayalık zeminlerde yüksek yapılar daha uygun yapı tarzı. Buna dikkat etmemiz lazım. İnşaatçılar, inşaat mühendisleri, statikçiler, öyle diyeyim, depreme karşı bina tasarlarken simetrik binalar ister ancak bazen ekonomik nedenlerle, kaygılarla ortaya değişik tarzlarda parsele uygun beşgen, altıgen, farklı ve yamuk şekillerde bina şekilleri çıkıyor.
Bunlar her ne kadar yeni beton standartlarına göre yapılsa da yine de yapı elemanları bakımından sıkıntı yaratabilecek binalar oluyor. Çıkma yapılan binalar yani parsele oturan kısım daha dar ama üst katlar daha geniş olan yapılar, bunlar deprem karşısında sıkıntılı yapılar, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar simetrik yapılara göre depreme karşı daha zayıf olan binalar.
Bitişik nizam yapıların diğerlerine göre daha sıkıntılı olduğuna dikkati çeken Kutoğlu, bu yapılarda bir binanın kendi başına dayanıklılığının yeterli gelmediğini, diğerlerinin de ona uygun olması gerektiğini bildirdi.
Zemin koşuluna uygun yapı yapılmalıKarabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnan Keskin de AA muhabirine, Düzcedeki depremin ardından bölgede büyüklüğü 1,5ten 4,3e kadar değişen aralıkta artçı sarsıntılar meydana geldiğini söyledi.
Bu depremin bölgenin sismik aktivitesi anlamında kendilerini çok şaşırtmadığını belirten Keskin, Depremlere çok fazla gebe olan bir bölge. 1900den günümüze kadar bölgede 4ün üzerinde 311 deprem oldu. Bu depremlerin en büyüğü 7,6 büyüklüğünde. Son 121 yılda 311 depremin meydana geldiği bir yerde 312 ya da 313üncü depremin meydana gelmesi çok da şaşırtıcı bir durum değil. dedi.
Keskin, Türkiyenin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, yüksek binalarda yaşamanın daha güvensiz olduğunun düşünüldüğünü ancak depremin iyi yapılmamış az katlı bir binayı da etkilediğini dile getirdi.
Sadece binaların kat sayısını azaltarak depremin ortaya çıkaracağı etkinin sonlandırılamayacağını vurgulayan Keskin, uygun zemin koşulunda uygun yapıyı inşa etmenin mühendislik anlamında sorunu ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti.
Keskin, Deprem öldürmez yapı öldürür. sözünü hatırlatarak, Siz yapınızı olması gerektiği gibi iyi analiz edilmiş bir zemin ortamına yaparsanız çok fazla problem olmaz. Bu tarafta bilinçlenmemiz gerekiyor. diye konuştu.
Korkutan açıklama: Düzce depremi büyük Marmara depremi için uyarıcı
Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar, bu depremin büyük Marmara depreminin uyarıcısı olduğunu belirtip deprem riskine karşı "binaların uygun zemin koşulunda yapılması" çağrısında bulundu.