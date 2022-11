Bakan Kurum'dan "Düzce depremi" paylaşımı

Kurum, sosyal medya hesabından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

23 yıl önce yaşanan Düzce depreminde kaybettikleri her bir canı rahmetle andıklarını vurgulayarak Kurum, "Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. O yüzden bu akşam 18.57'de Çök-Kapan-Tutun." ifadelerini kullandı.

23 yıl önce bugün.

Düzce!

Kaybettiğimiz her bir canımızı rahmetle anıyorum.

Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz.

Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız!



O yüzden bu akşam 18.57’de #ÇökKapanTutun! REKLAM November 12, 2022

FOTOĞRAF 12 Bugün tüm Türkiyede ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Deprem Anı Ülke Tatbikatı düzenlenecek. Tatbikat saat 18.57de başlayacak. Telefonlara mesajlar gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak. TRT televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlanacak. Böyle bir tatbikatın ilk kez yapılacağını aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, Eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama diye konuştu. Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depreminin 23. yılı dolayısıyla planlandı. Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran Çök-Kapan-Tutun hareketi gerçekleştirilecek. AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi. AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek. Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edilecek. Bugün ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak Bugün tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. Tatbikat saat 18.57'de başlayacak. Deprem anında hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi yapılacak. Peki Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2022? Deprem tatbikatı nasıl olacak, ne kadar sürecek?



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Düzce depreminde hasar, can kaybı var mı? Düzce depremde yıkılan bina oldu mu?