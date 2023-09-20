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Bakan Özhaseki: Katar ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, New York Türk Evi’nde, Katarlı mevkidaşı olan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ile bir araya geldi. Özhaseki, “Katar ile her zaman güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

15:59 . 20/09/2023 Çarşamba
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Katarlı mevkidaşı Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Katarlı mevkidaşı Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ile görüştü.

Birleşmiş Milletler’in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Katarlı Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ile bir araya geldi.


Bakan Mehmet Özhaseki, Katarlı mevkidaşı ve beraberindeki heyet ile New York’taki Türk Evi’nde yaptığı görüşmede, Türkiye ve Katar arasında çevre konusunda yapılabilecek yeni iş birlikleri ve potansiyel projeleri ile iklim değişikliği ve dünya markası haline gelen Sıfır Atık projesini anlattı.

Katar ile iş birliği vurgusu

Özhaseki,
“Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık hareketimiz başta olmak üzere çevre projelerimizi, iklim değişikliğiyle mücadelede attığımız ve ortak evimiz dünya için hayata geçireceğimiz adımları anlattık; tecrübelerimizi paylaştık. Tarihî ve kültürel bağlarımızın olduğu dost ve kardeş ülkemiz Katar ile her zaman güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz”
dedi.

Katarlı Bakan Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ise, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki ay Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etti.


Türkiye'nin büyük şirketleri de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi
Türkiye'nin büyük şirketleri de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, TAİK tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, değerlendirmelerde bulundu. TAİK Başkanı Yalçındağ, Türkiye'nin en büyük 15 şirketinin temsilcilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatine katıldığını ve bunu çok önemsediklerini ifade etti. TAİK olarak görevlerinin ticari diplomasi olduğunu vurgulayan Yalçındağ, "Türkiye ile Amerika arasındaki hem yatırım fırsatlarını hem ticari ilişkileri maksimize etmek için elimizden gelen her türlü faaliyeti, çabayı bir sivil toplum örgütü olarak gösteriyoruz." ifadesini kullandı.




#Birleşmiş Milletler
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Katar
#Mehmet Özhaseki
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