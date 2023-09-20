Bakan Özhaseki: Katar ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, TAİK tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, değerlendirmelerde bulundu. TAİK Başkanı Yalçındağ, Türkiye'nin en büyük 15 şirketinin temsilcilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatine katıldığını ve bunu çok önemsediklerini ifade etti. TAİK olarak görevlerinin ticari diplomasi olduğunu vurgulayan Yalçındağ, "Türkiye ile Amerika arasındaki hem yatırım fırsatlarını hem ticari ilişkileri maksimize etmek için elimizden gelen her türlü faaliyeti, çabayı bir sivil toplum örgütü olarak gösteriyoruz." ifadesini kullandı.