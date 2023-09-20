Bakan Özhaseki: Katar ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Katarlı mevkidaşı Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ile görüştü.
Birleşmiş Milletler’in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Katarlı Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ile bir araya geldi.
Bakan Mehmet Özhaseki, Katarlı mevkidaşı ve beraberindeki heyet ile New York’taki Türk Evi’nde yaptığı görüşmede, Türkiye ve Katar arasında çevre konusunda yapılabilecek yeni iş birlikleri ve potansiyel projeleri ile iklim değişikliği ve dünya markası haline gelen Sıfır Atık projesini anlattı.
Katar ile iş birliği vurgusu
Katarlı Bakan Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ise, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki ay Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etti.