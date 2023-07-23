Bakan Özhaseki: Mavi bayraklı plaj sayımızı 551'e yükselttik

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin eşsiz güzellikteki plajlarını ve denizlerimizi koruyor, yarınlarımıza temiz bir çevre bırakıyoruz. Mavi bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncüsü olan ülkemizde, mavi bayraklı plaj sayımızı bu yıl 551'e yükselttik. Denizlerimiz masmavi, plajlarımız tertemiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Türkiye'de deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük ölçüde iyileştirmeler görüldüğü ve deniz suyu kalitesindeki artışa paralel olarak temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısının da hızla arttığı ifade edildi. Uluslararası alanda 50'den fazla ülkede uygulanan mavi bayrak programına Türkiye'den 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesinin girmeye hak kazandığı belirtildi.