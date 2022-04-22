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BURSA

Mavi Bayrak İznik Gölü’nde dalgalanacak

Bursa’nın yaklaşık 115 kilometre deniz sahili ve 180 kilometrelik göl sahilindeki plajlarını yerli ve yabancı turistler için hazır hale getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesindeki İnciraltı Halk Plajı’na ‘Mavi Bayrak’ asmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi Bayrak İznik Gölü’nde dalgalanacak
İznik Gölü

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor. Tüm sahil bandının kullanıma hazır hale gelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atması için sahillerde Mavi Bayrak dalgalandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda İznik ilçesindeki İnciraltı Halk Plajı’na Mavi Bayrak dikmek için geçtiğimiz yılın Ekim ayında çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, kriterlerin büyük kısmını karşıladı.

SAHİLLERDE DEĞİŞİM DEVAM EDECEK

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, süreç hakkında bilgi verdi. Geçen yıl müsilaj temizliği konusunda büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bu sene sahillerde yapılacak düzenlemelerle güzel gelişmelerin yaşanacağını belirtti.

İnciraltı Halk Plajı’nın Mavi Bayrak alması için geçtiğimiz yıl başvuruda bulunduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Mavi Bayrak projesini TÜRÇEV uyguluyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde 500 civarında güvenilir, kullanılabilir, Mavi Bayraklı halk plajlarımız var. İznik İnciraltı Halk Plajı’mızın da bu bayrağa sahip olmasını istiyoruz. İnciraltı Halk Plajı, İznik halkının, Bursalıların ve diğer turistlerin güvenle, huzurla kullanabileceği plaj olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK

TÜRÇEV Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş İznik Gölü’nün Mavi Bayrak almasının Türkiye’de ilk olacağını dile getirdi. Dünyada en çok bilinen ‘eko etiket’ uygulamalarından birinin Mavi Bayrak projesi olduğunu hatırlatan Karataş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye karşı duyarlı olmasını önemsiyoruz. Mavi Bayrak projesine verdikleri değer ve gösterdikleri gayretten dolayı da teşekkür ediyorum. Umarım, Haziran ayında Türkiye’de ilk defa bir gölde bayrağı dalgalandıracağız. Bursa’nın tarihindeki ilk Mavi Bayrağa kavuşacağına inanıyorum. Güzel Bursa, bu ödülü almaya hazır” diye konuştu.

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