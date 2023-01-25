Bakan Soylu: Yerli yazılım ASENA ile 6 bin 636 suçlu yakalandı

"ASENA programı, milyonlarca veriyi yapay zeka ile birleştirerek bir arabanın uyuşturucu kaçırıp kaçırmayacağını tespit ediyor. Bu arabanın burada ne işi var, bu arabanın sahibi kim, bu araba niye bu rotaya gidiyor veya bir kişi, bu insanlarla niye bir ilişki içerisinde? Hemen alarm çalıyor, oraya gidiliyor. ASENA programının başladığı 1,5 yılda 6 bin 636 yakalama oldu. Programın verdiği her 100 alarmın yarıya yakını doğru. Bu, bazen istihbari olarak takip edemediğimiz bazen ihbarla gelmeyen birçok yakalamanın gerçekleşmesini sağlıyor."