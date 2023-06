Malatya’da geçici barınma hizmetinde de önemli bir mesafe kat ettiklerini, şu an için 75 bin 500 hanenin konteynerde yaşadığını, 45 bin hanenin kira yardımı aldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, “Bunların ilk 2 ay kira ödemelerini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 330 bin Malatya’da ise 45 bin 700 hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız. Şu an Malatya’da 4 bin hane çadırda kalıyor. 2 ay içerisinde bu çadırda kalan aileleri de konteynerlere yerleştirmiş olacağız. 1500 hane halen şehirdeki tesislerde misafir ediliyor. Bunların da ya konteynere ya da kira yardımı ile başka eve taşınmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle evlerin bir an önce yapılıp teslim edilebilmesi adına köylerdeki vatandaşların el birliği ile yer gösterimi konusunda kendilerine yardım etmeleri gerektiğini de ifade eden Yerlikaya, köy evlerinin de süratle tamamlanması adına bunun gerekli olduğunu kaydetti. Kent merkezinde yine 3 bin 803 geçici işyerinin planlanmasının de yapıldığını ve bunlardan 3 bin 226’ısının esnafa noter huzurunda yapılan çekilişle teslim edildiğini de söyleyen Yerlikaya, esnafa da çağrıda bulunarak geçici işyerlerini alanların bir an önce buralarda faaliyete geçmesini arzuladıklarını söyledi. Kent merkezinde kurulan çadırlarda barınma hizmetinin 2 ay içerisinde konteynerlere geçiş ile kaldıracaklarını da vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Bugün 132'nci günde AFAD olarak İçişleri Bakanlığı olarak toplam 5 milyar 523 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyebiliriz. Bundan sonra da durmayacağız, kıymetli hemşehrilerimizin Malatyalı kardeşlerimizin bize olan inancı, bizlere yapmış olduğu bu hayır duasının bizleri her gün daha da motive ettiğinin bilinmesini istiyoruz. Tüm kurumların şehirde yönetsel olarak mükemmel bir uyumu var. Devlet olarak hükümet olarak biz daima böyle bir birlikteliğin her zaman yanında olacağız. Depremin yaralarını sarma da göreceksiniz verilen sözlerin yapılan çalışmalarında zamanında nasıl sizlerin yüzün ağartacak şekilde tecelli edeceğini Allah’ın izniyle göreceğiz" diye konuştu.