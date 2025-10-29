Bakanlar yarın komisyonda dinlenecek

Terörsüz Türkiye hedefiyle çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın Meclis’te 16’ncı toplantısını gerçekleştirecek. İlk oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci oturumda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak; her iki bakan da komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayacak.
Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te yoğun mesai devam ediyor. Sürecin artık sonuna geliniyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın 16'ncı toplantısını yapacak.
Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak.
Bank Fidan ve Tunç sunum yapacak
Tarihi komisyon bugüne kadar 15 kez toplandı. Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi. İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.
Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.