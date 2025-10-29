Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakanlar yarın komisyonda dinlenecek

Bakanlar yarın komisyonda dinlenecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:1429/10/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Terörsüz Türkiye hedefiyle çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın Meclis’te 16’ncı toplantısını gerçekleştirecek. İlk oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci oturumda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak; her iki bakan da komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayacak.

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te yoğun mesai devam ediyor. Sürecin artık sonuna geliniyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın 16'ncı toplantısını yapacak.


Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak.


Bank Fidan ve Tunç sunum yapacak


İlk oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunum yapacak. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Tarihi komisyon bugüne kadar 15 kez toplandı. Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi. İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.


Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.




#meclis
#komisyon
#Terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konutta engelli kontenjanı var mı, başvuru şartları neler?